ORF steht zu seinem Kinderprogramm "okidoki"

Trotz Einsparungen wird das ORF-Kinderprogramm weitergeführt, wie Partner des ORF bestätigen.

Wien (OTS) - "Der ORF steht nach wie vor fest zu seinem Kinderprogramm "okidoki", eine Einstellung stand nie zur Diskussion", stärkt ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm seinen Produzenten den Rücken. Es werden sogar neue Formate entwickelt. "Wir haben vom ORF sehr rigorose Sparvorgaben bekommen, die uns zwar hart treffen, jedoch produzieren wir unsere Erfolgsformate weiter", stellt KidsTV-Produzent Wolfgang Rest fest.

Nach Einführung der Marke "okidoki" vor fünf Jahren, wurde sukzessive einen Erlebniswelt rund um das ORF Kinderprogramm, bestehend aus Produktionen, Produkten und Veranstaltungen aufgebaut. Dies hat für eine breite Bekanntheit und Markenakzeptanz gesorgt. "Mit Produkten zum Kinderprogramm, wie Spielen, CDs, DVDs und Büchern haben wir die Marke "okidoki" etabliert und gestärkt. Dafür haben wir starke Partner gefunden, die auch an den Erfolg der Formate des ORF-Kinderprogramms glauben. Für sie ist dieses Bekenntnis des ORF zum Kinderprogramm enorm wichtig", so Stefan Guggemos, Geschäftsführer des "okidoki"-Vermarkters Story & Co.

Repräsentiert wird "okidoki" im Eventbereich von Robert Steiner und seiner Agentur Steiner Familyentertainment. "Meldungen über ein Aus für "okidoki" sollen unsere Auftraggeber nicht verunsichern. In den letzten fünf Jahren haben wir 350 Eventtage mit den Stars von "okidoki" in ganz Österreich umgesetzt. Es gibt also enormes Interesse seitens der Auftraggeber und noch viel wichtiger - der Kinder an unseren Veranstaltungen", so Robert Steiner.

Die drei Kinderprogramm-Partner sind sich einig: Durch dieses Bekenntnis des ORF zum laufenden Kinderprogramm, ist der Weg in eine erfolgreiche Zukunft, trotz hohem Spardruck, mit bestehenden als auch neuen Partnern geebnet.

