Responsive Webdesign bei Monster vereinfacht ab sofort mobile Jobsuche

Monster.at ist als erstes Online-Karriereportal in Österreich 100% mobil optimiert

Neueste Technologie ermöglicht Anpassung aller Stellenanzeigen auf jeweilige Endgerätbildschirmgröße

"Unsere jetzt gelaunchte mobile Webseite bietet Arbeitgebern wie auch Jobsuchenden die gewohnt inhaltlich und optisch hohe Qualität unserer Stellenanzeigen - egal mit welchem Endgerät sie die Services nutzen", erklärt Mag. (FH) Barbara Riedl-Wiesinger, Country Manager & Sales Director Monster Worldwide Austria GmbH. "Usability first. Die muss stimmen bei einem Jobportal." Die Experten von Monster rechnen, dass der Einsatz von Smartphones bei der Jobsuche drastisch ansteigen wird: Aktuell verfügen mehr als Dreiviertel der österreichischen Bevölkerung über ein Smartphone und jeder hat sein Gerät (fast) immer dabei. Laut ÖWA 2013 sind heute mehr als 96,5 Prozent der 20- bis 29-jährigen im Internet unterwegs, bei den 30-bis 39-jährigen sind es 94,5 Prozent.

Der erste Eindruck zählt

"Wir alle kennen das Sprichwort - der erste Eindruck zählt", so Riedl-Wiesinger. "Das gilt insbesondere für Arbeitgeber, die sich attraktiv für Bewerber präsentieren müssen. Da kann schon eine Anzeige, die beispielsweise nicht für das Smartphone nutzerfreundlich und ansprechend gestaltet wurde, das positive Gesamtbild eines Unternehmens erheblich stören. Die Chance für den ersten guten Eindruck und eine Bewerbung ist vertan. Wir sorgen bei unseren Anzeigen dafür, dass dieser erste Eindruck stimmt."

Premiere: Stellenanzeigen im Responsive Design

Mit der neuen mobilen Webseite und der dazugehörigen Optimierung der Darstellung seiner Stellenanzeigen bietet Monster.at als erstes Karriereportal in Österreich Unternehmen auch Stellenanzeigen im Responsive Design. Dies ist die höchste Stufe des mobilen Webdesigns und Kunden von Monster sind damit automatisch Vorreiter in puncto Qualität mobiler Darstellungen. Auch Anzeigen mit einem Fokus auf Employer Branding können so flexibel, benutzerfreundlich und intuitiv auf allen mobilen Endgeräten abgebildet werden. Sämtliche von Monster selber erstellte und aktuell online verfügbare Anzeigentemplates wurden in den vergangenen Monaten umprogrammiert. Durch den Einsatz von innovativem Webdesign und intelligenter Programmierung sind alle Stellenanzeigen ab jetzt speziell optimiert.

Jobsuchende auch mobil optimal ansprechen

So können sie potenzielle Bewerber auf jedem mobilen Endgerät gut lesbar angepasst und optisch ansprechend aufrufen, der Text ist somit gut lesbar, und es benötigt kein Auseinanderziehen und Hin- und Herzoomen mehr. Smartphone-Nutzer erwarten auf ihrem mobilen Endgerät eine wesentlich intuitivere und schnellere Handhabung von Inhalten, als auf einem Desktop-PC. Als einer der Technologieführer im Markt wird Monster damit entscheidende Weichen für diesen Trend stellen und seine Kunden auf dem Weg in die mobile Welt des Recruiting unterstützen.

Die beiden mobilen Darstellungsformen auf einen Blick:

Smart-Design (auf Basis des Responsive Designs):

Die Stellenanzeige adaptiert Layout und alle Design Elemente (inkl. Employer-Branding-Elementen) aus der regulären Web-Ansicht und passt sich automatisch jeder Bildschirmgröße (Smartphone, Tablet) an, der Text ist somit gut lesbar, und es benötigt kein Auseinanderziehen und Hin- und Herzoomen mehr.

Text-Design: (mobil optimiert, mit Logo ohne Bildelementen)

Die Anzeige ist mobil-optimiert und enthält alle Informationen der Stellenzeige, das Firmenlogo und sämtliche Links, passt sich automatisch der Bildschirmgröße (Smartphone) an; jedoch werden keine graphischen Elemente wie Hintergrundbilder übernommen. Sollte die Darstellung im Smart-Design gewünscht sein, müsste als Responsive Design angeliefert werden oder der Kunde wendet sich an Monster. Text-Design wird nur auf Smartphones angezeigt, nicht auf Tablets. Auf Tablets wird stets eine grafische Version und im Idealfall, eine responsive Version zu sehen sein.

Beratung rund um das Thema Mobile Recruiting bieten alle Monster Kundenberater sowie der Kundenservice.

