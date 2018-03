Pfeiffer Handelsgruppe meldet Übernahme von 100 % der Zielpunkt Anteile mit 1.3.2014 bei BWB an

Traun (OTS) -

Pfeiffer Handelsgruppe ab Vollübernahme starke Kraft im LEH

Synergieeffekte können nach Vollintegration voll genutzt werden

Die Pfeiffer Handelsgruppe - die bereits seit April 2012 24,9 % der ZIP Warenhandel AG Aktien hält - plant die Übernahme der 75,1 % Anteile der BOW Beteiligungs GmbH an Zielpunkt, die diese im November 2012 erworben hat. Die 100%ige Übernahme von Zielpunkt mit 1.3.2014 durch die Pfeiffer Handelsgruppe wurde heute bei der Bundeswettbewerbsbehörde BWB angemeldet.

Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung wird die oberösterreichische Pfeiffer Handelsgruppe Zielpunkt zur Gänze zum Stichtag 1.3.2014 übernehmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Zielpunkt verbleibt unter der bewährten operativen Führung des Vorstandsduos Thomas Janny und Stephan Seyfried.

Die Pfeiffer Handelsgruppe wird mit Zielpunkt zur starken Kraft im Einzelhandel und betreibt dann neben 263 Zielpunkt Filialen noch 125 UNIMARKT Standorte (84 Filialen und 41 Franchise-Partner) sowie 11 C+C Pfeiffer Großhandelsmärkte. Pfeiffer Großhandel beliefert 300 Nah & Frisch Einzelhändler sowie weitere 190 Nahversorger. Die Pfeiffer Handelsgruppe als größter regionaler Lebensmittelhändler Österreichs erzielte im Jahr 2012 einen Umsatz von 770 Mio. Euro.

Zielpunkt als starker Supermarkt im Osten Österreichs

Der bereits eingeschlagene Weg zur Gesundung des Unternehmens und weiteren Fortführung als selbständiger Supermarkt unter der Marke Zielpunkt im Kerngebiet Ost-Österreichs wird beibehalten. "Die ZIP Warenhandel AG entwickelt sich aus heutiger Sicht planmäßig, die Sanierung ist abgeschlossen und Zielpunkt befindet sich in der Turnaround-Phase", erklären Dr. Erich Schönleitner und Mag. Markus Böhm, die Holding-Geschäftsführer der Pfeiffer Handelsgruppe.

Zielpunkt ist auf einem guten Weg

"Synergieeffekte durch die Vollintegration in die Pfeiffer Handelsgruppe können ab 1.3.2014 perfekt genutzt werden", so Dr. Erich Schönleitner und Mag. Markus Böhm, die Holding-Geschäftsführer der Pfeiffer Handelsgruppe. "Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung, die wir in wenigen Wochen erwarten, wird Zielpunkt mit dem neuen Geschäftsjahr, welches bei uns am 1. März 2014 startet, zur Gänze in die Pfeiffer Handelsgruppe integriert. Alle Zeichen stehen dann auf Erneuerung und Wachstum." Schönleitner ergänzt: "Zielpunkt wird als Schwester des erfolgreichen UNIMARKTES im Kerngebiet im Osten Österreichs weiter etabliert werden."

Zielpunkt Zentrallager in Wien wird zum dritten Zentrallager der Pfeiffer Handelsgruppe

Ab 1.3.2014 wird die Logistik von Zielpunkt komplett in jener von Pfeiffer aufgehen - das geht mit einer Aufwertung des Zentrallagers einher. "Das Zielpunkt Zentrallager im 23. Wiener Gemeindebezirk wird zum starken dritten Zentrallager der Pfeiffer Handelsgruppe", erklärt Mag. Böhm.

Über Pfeiffer:

Die Pfeiffer Handelsgruppe als größter regionaler Lebensmittelhändler Österreichs erzielte 2012 einen Umsatz von 770 Mio. Euro. C+C Pfeiffer verfügt über 11 Standorte und eine Verkaufsfläche von insgesamt 51.250m2. C+C Pfeiffer bietet die bewährte Kombination aus Abholmarkt und Zustellservice an. Knapp 80% der Umsätze von C+C Pfeiffer entfallen auf die Kernzielgruppe Gastronomie. UNIMARKT betreibt neben 84 Eigenfilialen auch 41 von Franchise-Partnern betriebene Standorte. Mit "mehr für mich" positioniert sich UNIMARKT als regionaler Supermarkt mit Familienfokus, die durchschnittliche Verkaufsfläche liegt bei 600m2. Pfeiffer Großhandel beliefert 300 Nah&Frisch - Einzelhändler in den Bundesländern Ober- und Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg, sowie weitere 190 Nahversorger.

