WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Österreichs beste Unternehmen - von Esther Mitterstieler

Das Rückgrat der Wirtschaft sind die Unternehmen. Sie müssen gestärkt werden.

Wien (OTS) - Heute fällt der Startschuss für unsere 15. Ausgabe von Austria's Leading Companies (ALC). Und wieder haben sich rund 350 Unternehmen dem Wettbewerb gestellt. Unsere langjährigen Partner KSV1870 und PwC Österreich haben die Unternehmen anhand wichtiger bilanzieller Kennzahlen der letzten vier Jahre auf Herz und Nieren geprüft. Von einem Schönheitswettbewerb kann also keine Rede sein. Das Resultat sind wieder neun Sieger in neun Bundesländern und am Ende die große Schlussrunde in Wien am 25. November mit der Kür der Österreich-Sieger. In diesen drei Wochen begleiten wir Sie auch mit unserer Berichterstattung regelmäßig print und digital. Zur Erinnerung: WirtschaftsBlatt, PwC und KSV1870 vergeben den Preis über drei Kategorien: Big Player, Goldener Mittelbau und Solide Kleinbetriebe. Auch heuer wird es wieder einen Sonderpreis geben:

Hier befragen wir unsere WirtschaftsBlatt-Community via Internet. Und hier sind alle Leser und User am Wort. Inhalt dieses Votings ist der beste Arbeitgeber und die höchste Innovationskraft eines Unternehmens.

Österreich hat hoffentlich in wenigen Wochen eine neue Regierung. Aus der wirtschaftlichen Krise sind wir nach dem Lehman-Desaster noch immer nicht ganz draußen. Man braucht nur an die Staatsschulden denken, die auch Österreich mittlerweile angehäuft hat. Daher braucht es eine neue Regierung mit Schlagkraft, die auch an das Wohl der österreichischen Wirtschaft denkt. Und diese Wirtschaft besteht aus zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen und diversen großen Spielern. Das Rückgrat der Wirtschaft sind die Unternehmen, nur wenn sie stark sind, ist unser Wohlstand gesichert.

Daher kann es von Seiten der Wirtschaft nur einen Auftrag an die neue Regierung geben: Entlastung, Entlastung und noch mal Entlastung. Eine solche würde im Übrigen Unternehmer wie Mitarbeiter treffen, etwa wenn es um die dringend nötige Senkung der Lohnnebenkosten geht. Ansonsten im Westen und Osten nichts Neues: Eine Verwaltungsreform muss her und das Gesundheitssystem effizienter werden. Das Pensionsantrittsalter muss schneller erhöht und Unternehmen wie Mitarbeiter per steuerlicher Entlastung dazu animiert werden. Die Liste ist schon lange da, man muss sie nur noch abarbeiten.

