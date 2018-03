Mehr Erfolg durch Social Franchise

Wie ein innovatives Sozialunternehmen aus Franchising ein neues Geschäftsmodell für Social Business macht.

Wien (OTS) - atempo gilt als Pionier für Social Franchise im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit Netzwerk-Partnern in Deutschland und Österreich schuf das innovative Sozialunternehmen mehr als 50 hochwertige Arbeitsplätze für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung. Jetzt soll das erfolgreiche Social Franchise-Modell in Deutschland ausgebaut werden.

Selbstbestimmung, Chancengleichheit und Barrierefreiheit sind Schlüsselbegriffe der "UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen". Doch nach wie vor sind Menschen mit Behinderungen aufgrund vielfältiger Barrieren aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen. Von gleichen Chancen (auf dem Arbeitsmarkt) kann noch lange keine Rede sein. Neues Denken und konkrete Umsetzungsmodelle sind jetzt gefragt.

Pionier für Social Franchise

Das innovative Sozialunternehmen atempo aus Österreich beschäftigt sich seit Jahren mit Gleichstellung und gilt als Pionier für Social Franchise im deutschsprachigen Raum.

Im Sommer diesen Jahres erhielt das Unternehmen dafür den Franchise-Award "Newcomer des Jahres" - auch für seine Marken capito(R) (Bereit für Barrierefreiheit) und nueva(R) (nutzerorientierte Evaluation). "Mit Social Franchise übertragen wir die Vorteile des kommerziellen Franchising auf den Non-Profit-Bereich", beschreiben die atempo Geschäftsführer Klaus Candussi und Walburga Fröhlich ihren Weg.

Im eigenen Tempo

Das 2001 gegründete Sozialunternehmen beschäftigt 80 Mitarbeiterinnen (in Österreich) - 25 Prozent davon mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen. Unter der Marke capito(R) bietet atempo Übersetzungen von Texten in leicht verständliche Sprache an. Zielgruppe sind Menschen mit Lese- und Lernschwierigkeiten als auch Unternehmen und Organisationen. Ein weiteres Angebot ist die Überprüfung von Qualitätsstandards in Wohnhäusern und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen unter der Marke nueva(R). Das Besondere: die Nutzerinnen und Nutzer sind in die Qualitätsprüfung und -entwicklung aktiv eingebunden und treten als (bezahlte) Expert/innen in eigener Sache auf.

Partner in Graz, Berlin, Stuttgart

Für den Ausbau des Social Franchise-Netzwerkes setzt atempo auf Partner in Deutschland. Birgit Angermann von der reha e.V. war eine der ersten Social Franchise-Partner und Gründerin von capito Berlin:

"Wir profitieren von der starken Marke und dem TÜV-zertifizierten Qualitätsstandard." Die Gemeinnützigen Werk- und Wohnstätten aus Sindelfingen sind seit 2012 Partner und führen mit ihrer 1A Zugangs GmbH. die Marke capito(R) in Stuttgart. Geschäftsführerin Andrea Stratmann: "Wir nutzen die Stärke des Netzwerkes und tauschen Ideen kooperativ aus!" Reinald Purmann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband als Motor des Aufbaus von nueva(R) in Berlin betont: "Mit nueva(R) werden nicht nur hochwertige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen geschaffen, sondern bleibende Impulse in Richtung einer inklusiven Gesellschaft gesetzt."

Das Social Franchise-System von atempo beruht auf Partnerschaft. Mit jedem neuen Partner entstehen im Schnitt bis zu zehn neue Arbeitsplätze, davon mindestens fünf für Menschen mit Behinderungen. In den letzten zwei Jahren konnten so in Deutschland und Österreich 50 hochwertige Arbeitsplätze für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen geschaffen werden. "Wir wählen unsere Franchise-Nehmer sorgfältig aus, schulen und begleiten sie in der Gründungsphase", sagt Walburga Fröhlich, verantwortlich für das Social Franchise-Netzwerk in Deutschland und Österreich.

Für eine inklusive Gesellschaft

"Alle Menschen sollen gleichberechtigt leben, lernen und arbeiten können", beschreiben Klaus Candussi und Walburga Fröhlich ihre Vision. Die beiden Social Entrepreneurs sind überzeugt, dass "ein Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen für alle von Nutzen ist. Denn nur so wird unsere Gesellschaft menschlicher, mutiger und klüger." Die Ziele für die Zukunft sind hoch gesteckt. Für capito(R) und nueva(R) sind derzeit neun Franchise-Lizenzen vergeben; bis 2015 sollen 20 Social Franchise-Partner dazukommen.

atempo ist eines der führenden inklusiven Sozialunternehmen Österreichs und Pionier für Social Franchise im deutschsprachigen Raum; u.a. ausgezeichnet mit dem ConSozial Management-Preis und dem Franchise-Award 2013 als Newcomer des Jahres. atempo beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiterinnen (in Österreich) - 25 Prozent davon mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen. Zu atempo gehören die Marken capito(R) und nueva(R), die mit derzeit neun Franchise-Partnern in Deutschland und Österreich umgesetzt werden. capito(R) wird angeboten in: Berlin, Ravensburg (Region Bodensee), Stuttgart, Innsbruck, Linz und Graz. nueva(R) gibt es in Berlin, in Oberösterreich und in der Steiermark.

