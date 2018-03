Thomas Muster vergrößert Weingut

Wien (OTS) - Ex-Tennisstar Thomas Muster kaufte 5,4 Hektar Weingarten, Wald und einen Heurigen in der Südsteiermark, berichtet das Wirtschaftsmagazin GEWINN. Der Grund schließt an sein bestehendes Weingut an.

Muster besitzt bereits 29 Hektar Grund, davon acht Hektar Weingarten, am Hochkittenberg nahe seiner Geburtsstadt Leibnitz. Laut GEWINN hat die Tom Privatstiftung um rund 700.000 Euro insgesamt 5,4 Hektar an den Hochkittenberg angrenzenden Wald und Weingärten im Juni erworben. Auf diesen Flächen befindet sich auch ein Winzerhaus mit Stall und Scheune, das einst als Heurigenbetrieb genutzt wurde. Wie im Kaufvertrag angegeben wird, plant Muster den Heurigen zu revitalisieren, die Nebengebäude aber abzureißen.

