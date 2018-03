Sicher vor der NSA - Wiener Firma macht Österreichs Ministerien abhörsicher

Wien (OTS) - Das Spezialunternehmen ICSL aus Wien stattet österreichische Behörden mit abhörsicheren Telefonen für Blackberry und iPhone aus. Die in der aktuellen Berichterstattung erwähnte Belieferung mit Krypto-Systemen der Firma Secusmart erfolgte direkt von Wien aus. Für ICSL-Geschäftsführer Ludwig Seidl ist abhörsichere Telefonie damit "so einfach wie Skype".

Die Firma ICSL, ein österreichisches Unternehmen und Experte in Sachen Abhörschutz, berät und beliefert Behörden und Unternehmen bereits seit mehr als zehn Jahren. Die in der Berichterstattung der vergangenen Tage erwähnte Belieferung von österreichischen Behörden mit Krypto-Systemen der Firma Secusmart erfolgte direkt von Wien aus, und zwar von der Firma ICSL.

"Verschiedenste Behörden und Stellen haben von uns seit dem Frühjahr Systeme für Dauertests erhalten. Auch die benannten Systeme von Secusmart für Blackberrys wurden von uns geliefert und implementiert", erklärt Ludwig Seidl. Der Geschäftsführer von ICSL kann Werner Faymann, der aufgrund der scheinbar komplizierten Bedienung nicht immer ein Krypto-Handy benutzt, zwar verstehen, "aber ich bin überzeugt, dass unser Herr Bundeskanzler noch mit älteren Systemen zu tun hat, die durchaus mühsam sind."

"Abhörsichere Telefonie so einfach wie Skype"

Moderne Systeme seien hingegen einfach und würden eine gute Sprachqualität bieten, erklärt Seidl. "Abhörsichere Telefonie ist heute so einfach wie Skype - nur eben sicher. Auch für das iPhone haben wir mit Silentel ein komplett neues behördenzugelassenes System, das alle Stückerln spielt und das wirklich jeder bedienen kann."

In der aktuellen Debatte stört sich Seidl an dem Mythos des Besonderen, der das Thema der abhörsicheren Telefonie umgibt. "Wir nutzen jeden Tag Verschlüsselungs-Technologien bei Kreditkarten. Wenn wir bei Amazon online einkaufen, machen wir das ebenso über eine verschlüsselte Verbindung. Aber um Sprachverschlüsselung wird ein riesiges Theater gemacht."

"Marktschreierei und Fehlinformation von allen Seiten"

Mit seinem Unternehmen ICSL sieht sich Seidl in erster Linie als Berater des Kunden. "Es wird in der Branche so viel Marktschreierei und Fehlinformation von allen Seiten betrieben, dass es ein Graus ist. Die Lösung muss zum Kunden passen und nicht umgekehrt, damit er seine Informationen mit vernünftigen und für ihn vertret- und leistbaren Mitteln schützen kann."

Über ICSL:

ICSL wurde 1995 mit Sitz in Wien gegründet. Das Unternehmen sorgt für Sicherheit und Effizienz in Sachen Informations-Technologie und Kommunikation und bietet seit 2001 Verschlüsselungs- und Authentisierungslösungen auf höchstem Niveau. ICSL berät bzw. beliefert Unternehmen und Behörden. Unterschiedlichste Lösungen zur Sicherung der Sprach- und Datenkommunikation sowie zur Verhinderung von Identitäts- und Datendiebstahl werden auf Kundenbedürfnisse abgestimmt. Das Unternehmen verfügt über profunde Entwicklungsressourcen, die bei Bedarf auch für das Design und die Umsetzung komplett eigenständiger Lösungen verwendet werden. Homepage: www.icsl.at

Über Ludwig Seidl:

Mag. Ludwig Seidl hat den Umgang mit Informationen von der Pike auf gelernt, er ist seit 1995 in der Branche tätig. Sein Studium am Institut für Informationswissenschaften in Graz schloss er 1998 ab. Mit ICSL war Seidl von Anfang an in der Internet- und Telekombranche aktiv. Er hatte bereits 1997 den Aufbau und die Leitung des ersten alternativen österreichischen Festnetzbetreibers inne. Seidl wurde mit ICSL für verschiedene Telekom-Projekte in den USA, Nordafrika, Kuba und vor allem Osteuropa engagiert und arbeitet mit Spezialisten, die er von Unis im In- und Ausland requiriert, zusammen.

