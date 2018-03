ÖFB-Präsident Leo Windtner zu Gast bei "Talk und Tore"

Sonntag ab 18.45 Uhr live auf Sky Sport Austria und Sky Go

Wien (OTS/Sky Sport-PR) - Zumindest zwei weitere Jahre bleibt Marcel Koller Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft. Der Schweizer verlängerte nach Wochen der Spekulationen bis Ende 2015. Das erklärte Ziel: Die Qualifikation für die UEFA Europameisterschaft 2016 in Frankreich.

Über die Entscheidung Kollers sowie Entwicklung und Zukunft des ÖFB-Teams diskutieren bei Moderator Thomas Trukesitz:

Leo Windtner (ÖFB-Präsident)

Wolfgang Wiederstein (Ressortleiter Sport, "Die Presse")

Wolfgang Winheim (Journalist, "Kurier")

Felix Bingesser (Sportchef, "Blick")

"Talk und Tore" startet nach dem Livespiel zwischen Wiener Neustadt und Austria Wien um 18.45 Uhr auf Sky Sport Austria und ist auch unterwegs via Sky Go empfangbar.

