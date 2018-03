Steven Tyler, Starkoch Nobu, Tara Lipinski, Carol Alt, Anne V, Farouk Shami, Italo Fontana, Philip Kirkorov sind die Juroren der Miss Universe® Wahl 2013 am 9. November

(PRN) - -- STEVEN TYLER WIRD NEBEN SEINEN JURY-AUFGABEN AUCH AUF DER BÜHNE AUFTRETEN

-- EINE-MILLION-DOLLAR-BADEANZUG WIRD WÄHREND DER TV-ÜBERTRAGUNG ERSTMALS VORGESTELLT

New York (ots/PRNewswire) - NBC, Donald J. Trump und Paula M. Shugart, Präsidentin der Miss Universe Organization, haben heute die Liste der Prominenten und Experten bekanntgegeben, die die Jury für die MISS UNIVERSE® Wahl 2013 bilden. Die Wahl wird am 9. November (21.00 - 23.00 Uhr ET/PT) aus der Crocus City Hall in Moskau übertragen.

Zu den Jury-Mitgliedern gehören:

-- Steven Tyler, Frontmann und Leadsänger von Aerosmith -- Chef Nobu, gefeierter Starkoch und Inhaber der Restaurants Nobu und Matsuhisa -- Tara Lipinski, Goldmedaillen-Eiskunstläuferin sowie Eiskunstlaufexpertin für NBC Olypmics' Multiplattform-Berichterstattung von den Olympischen Winterspielen 2014 -- Carol Alt, TV-Moderatorin, Star der Sendung 'A HEALTHY YOU AND CAROL ALT' im Fox News Channel, internationales Supermodel, Schauspielerin, Autorin, Unternehmerin und Rohkost-Enthusiastin -- Anne V, Supermodel, Schauspielerin, Philanthropin und Mentorin für Oxygens nächste Staffel von 'The Face', sowie neun Mal in Folge in Ausgaben der Sports Illustrated Swimsuit erschienen. -- Farouk Shami, Gründer von Farouk Systems, Inc., Hersteller von CHI und ausrichtender Haarpflege-Sponsor der Wahl zur MISS UNIVERSE® 2013 -- Italo Fontana, wegweisender Designer von U-BOAT Watches -- Philip Kirkorov, legendärer russischer Popstar

Neben seinen Aufgaben als Juror wird Steven Tyler auch eine besondere Performance auf der Bühne geben. Tyler und die Prominentenjury sind Teil einer spannenden Übertragung, zu der ebenfalls Auftritte der Grammy-nominierten Band Panic! At The Disco und des international bekannten Sängers EMIN gehören. Wie bereits angekündigt werden Thomas Roberts, Moderator ("MSNBC Live") und Melanie Brown, dem Publikum bestens bekannt als Mel B ("America's Got Talent"), den Wettbewerb zusammen präsentieren. Jeannie Mai, die für ihre Modebeiträge in NBCs "Today" Anerkennung findet, wird als Kommentatorin agieren.

Bei der Wahl zur MISS UNIVERSE werden Teilnehmerinnen, die 86 Länder vertreten, in drei Kategorien gegeneinander antreten: Badekleidung, Abendkleidung und Interview. Die Fernsehübertragung wird mit der Krönung der Siegerin durch die Vorgängerin, Miss Universe 2012 Olivia Culpo, ihren Abschluss finden.

Die italienischen Bademoden- und Dessous-Designer Yamamay werden erstmals ihre offizielle Miss-Universe-Kollektion während der weltweiten Fernsehübertragung präsentieren und einen einzigartigen Badeanzug mit eingearbeiteten Smaragden, Rubinen und Diamanten im Wert von einer Million Dollar zeigen. Die neu gekrönte Miss Universe wird diesen am Tag nach der Veranstaltung tragen und darin fotografiert werden.

Fans können ihre favorisierte Teilnehmerin durch die von High 5 Games gesponserte Vorabstimmung namens Miss Universe Fan Vote in die Halbfinalrunde wählen. Die Vorabwahl kann ab sofort bis zum 8. November auf den Webseiten www.missuniverse.com oder www.telemundo.com abgegeben werden.

ÜBER DIE MISS UNIVERSE® ORGANIZATION

Die Miss Universe Organization, ein Joint Venture zwischen Donald J. Trump und NBCUniversal, ist eine globale Gemeinschaft, die Vorbilder für Schönheit, Gesundheit und Führungsvermögen für die jungen Frauen von heute unterstützt. Die Organisation hat sich dazu verpflichtet, mit Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und die Aufklärung über HIV/AIDS zu fördern, indem sie den Fokus auf die Gesundheit von Frauen richtet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.missuniverse.com, Facebook:

www.facebook.com/MissUniverse, Twitter und Instagram: @MissUniverse.

Web site: http://www.missuniverse.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Jackie Shahinian, Miss Universe Organization,

+1-646-249-3162, jackies @ missuniverse.com; Dara Busch, Rubenstein

Public

Relations, +1-212-843-8079, DBusch @ rubensteinpr.com