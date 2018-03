The Spirit of Istanbul Fest 2013 - der Yeni Raki-Nachtbasar

Berlin (ots/PRNewswire) - Am 2. November 2013 verwandelt sich die Arena Berlin in den modernsten Basar ausserhalb des Orients.

Rund 20 innovative Designer und Händler bieten ihre Produkte und Dienstleistungen an und laden Besucher zum Feilschen und Kaufen ein. Das Unterhaltungsprogramm bietet Auftritte von Bands, Künstlern und DJs; es gibt Modern Dance- und Bauchtanz-Aufführungen , die Gäste dazu animieren, Beine und Hüften zu schwingen. Live auf der Bühne sind die Gruppe BaBa ZuLa, Stand-up-Comedians von der RebelComedy und die Kölner Band Evolear, für die Zwischentöne sorgt die Berliner DJane Ipek. Zur grossen Freude der Besucher bieten Küchenchefs eine bunte Vielfalt türkischer Spezialitäten: modernes Streetfood aus Istanbul. Diese kulinarische Verführung ist mehr als nur ein Appetithäppchen, sie ist ein ganz besonderes Erlebnis. Familien und Freunde treffen sich in Istanbuler Kneipen und geniessen diese moderne Form von Mezze, Raki und guter Musik.

Neben den kulinarischen Leckerbissen und dem Shopping-Vergnügen auf dem Basar haben Besucher die Gelegenheit, dem Küchenteam der Kitchen Guerrillas bei der Zubereitung der Speisen über die Schulter zu sehen und sich Inspirationen für das nächste Essen mit Freunden zu holen. Die Yeni Lounge bietet interessante Fakten über Raki und führt durch die türkische Raki-Kultur.

The Spirit of Istanbul Fest Samstag, 2. November 2013 17.00 - 24.00 Uhr Arena Berlin, Eichenstrasse 4, 12435 Berlin Eintritt frei / Alkoholausschank nur an Volljährige

