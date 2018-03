ANSCHOBER: 35 Jahre nach Nein der Österreicher/innen zur Atomkraft muss Bundesregierung endlich Anti-Atom-Europapolitik starten

Die nächsten 12 Monate werden über Energiezukunft der EU entscheiden - SPÖ-ÖVP müssen konkrete Initiativen im Regierungsübereinkommen festschreiben

Linz (OTS) - Am 5. November 1978 haben die Österreicher/innen mit hauchdünner Mehrheit für ein Nein zu Zwentendorf gestimmt und damit die Atomenergie in Österreich endgültig gestoppt. 35 Jahre danach steht die EU vor einer Grundsatzentscheidung in Sachen Atom:

Renaissance der Atomkraft oder keine neuen AKW und damit ein schrittweiser europaweiter Atomausstieg.

Energie-LR Rudi Anschober: "Völlig unbestritten ist heute, dass die Atomenergie nicht nur hochgefährlich und durch den hunderttausende Jahre strahlenden Atomabfall eine verantwortungslose Hypothek für die nächsten Generationen ist, sondern zudem völlig unwirtschaftlich. Ohne Milliardensubventionen ist daher der schrittweise europaweite Atomausstieg garantiert. Hakt hier die zukünftige Bundesregierung ein, durch den Start einer konsequenten Anti-Atom-Europapolitik mit dem Ziel des Unterbindens von Milliardensubventionen für die Atomenergie, dann kann Österreich 35 Jahre nach Zwentendorf Geschichte schreiben - Die nächsten 12 Monate werden entscheiden!" Bei folgenden Weichenstellungen muss die Bundesregierung aktiv werden und dies bereits jetzt im Regierungsübereinkommen festschreiben:

- Festlegung der neuen Haftungsregelungen für AKW durch die Energiekommission im Frühjahr 2014: Initiative der Bundesregierung für das Vorschreiben der realen Kosten statt eines faulen Billig-Kompromisses.

- Entscheidung der Wettbewerbskommission über die von Großbritannien nun fixierten Preisgarantien für das geplante neue AKW Hinkley Point. Durch Subventionen soll dem französischen Betreiber EDF ein Preis von knapp 11 Cent/kWh garantiert werden (auf 35 Jahre indexgesichert!!) -der derzeitige Strombörsepreis liegt hingegen bei 38Euro/MWh, wird daher durch die Preisgarantie mittelfristig um das dreifache (!!!) überschritten. Rechnet man die Anfangsvergütung und den zugesicherten Inflationsausgleich im Zeitverlauf weiter, so erhält der AKW-Betreiber EDF in Großbritannien bei einer konservativ angenommen Inflationsrate von zwei Prozent eine Vergütung von 34,5 Cent/kWh in 20 Jahren. Atomstrom aus Hinkley Point würde damit massiv stärker subventioniert als Solarstrom und Windenergie, die beispielsweise in Österreich derzeit mit circa 9 Cent/kWh auf 13 Jahre, allerdings ohne jegliche Inflationsanpassung gefördert werden. Genehmigt die Wettbewerbskommission dies im kommenden Jahr per Einzelfallprüfung, muss die Bundesregierung mit einer Nichtigkeitsklage gegen den entsprechenden Beschluss der Kommission vorgehen.

- Innerhalb der EU darf Atomenergie nicht den erneuerbaren Energieträgern gleichgestellt werden. Die Bundesregierung muss, beispielsweise im Rahmen der Verhandlungen für eine Klima- und Energiepolitik der EU bis 2030, vehement die klare Anti-Atom-Position Österreichs vertreten. Atomkraft darf unter dem Deckmantel der Technologieneutralität nicht als Klimaschutzmaßnahme dargestellt und somit gefördert werden.

- Sollte die zukünftige tschechische Regierung Subventionen für einen Ausbau von Temelin 3 u 4 beschließen, muss die österreichische Bundesregierung mit aller Konsequenz rechtlich dagegen vorgehen (ohne Subvention ist ein Ausbau von Temelin unmöglich).

- Österreich muss endlich die lang angekündigte Anti-Atom-Allianz innerhalb der EU-Mitgliedstaaten starten, damit dem aktiven Lobbying der Pro-Atomländer, wie Großbritannien, Ungarn, Tschechien etwas entgegengesetzt wird.

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Anschober

Mag. Tina Schmoranz

Tel.: +436646007212083

tina.schmoranz @ ooe.gv.at