ÖAMTC gratuliert Ehrenpräsident Walter Melnizky zum 85. Geburtstag (+ Bild)

Wiener Jurist war von 1981 bis 2001 Präsident des Clubs

Wien (OTS) - Eine den ÖAMTC prägende Persönlichkeit begeht heute, am 1. November, ihren 85. Geburtstag: Walter Melnizky, Ehrenpräsident des Clubs. Der ÖAMTC gratuliert herzlich.

Melnizky hatte zwischen 1981 und 2001 die Funktion des ÖAMTC-Präsidenten inne und setzte sich stets für die parteipolitische und wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie die internationale Verankerung des Clubs ein. In den beiden Jahrzehnten hat sich die Zahl der Clubmitglieder von 750.000 auf über 1,4 Millionen nahezu verdoppelt. Zu den Meilensteinen seiner Wirkungsphase zählt die Einführung des bundesweit einheitlichen ÖAMTC-Notrufes 120 ohne Vorwahl und die Installierung des flächendeckenden Flugrettungssystems mit den Christophorus-Notarzthubschraubern in Österreich. Auch die Idee von Sicherheitstrainings wurde in eigens erbauten Fahrtechnik Zentren realisiert. Unter seine Präsidentschaft fällt zudem die permanente Weiterentwicklung der Pannenhilfe durch den Einsatz modernster High-Tech-Geräte zur Fehlerdiagnose und einer effizienten Einsatzsteuerung.

Der in Wien geborene Jurist Melnizky hinterließ seine Spuren auch in der Geschichte der Zweiten Republik, als Präsident des Obersten Gerichtshofes. Besondere Bekanntheit erlangte er durch die souveräne Führung Aufsehen erregender Wirtschaftsprozesse in den 1960er Jahren. Nicht nur als Verfasser zahlreicher juristischer, vor allem straf-und verkehrsrechtlicher, Abhandlungen, war und ist ihm das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit mit der Trennung von Justiz und Politik ein besonderes Anliegen.

Der ÖAMTC widmet Walter Melnizky eine Festschrift, in der sich renommierte Autoren mit der Thematik "Der große Verein" auseinandersetzen.

