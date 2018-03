Frischer Wind in Vorstand und Aufsichtsrat / Q:Charge Europe AG besetzt Spitze neu

Berlin (ots) - Die Berliner Q:Charge Europe AG hat am 25. Oktober den Vorstand und den Aufsichtsrat neu bestellt. Mit dem Vorstand Markus Leu ist ein Manager aus dem technischen Bereich an die Unternehmensspitze gerückt. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Maschinen- und Anlagenbau.

Dem Aufsichtsrat gehören drei neue Mitglieder an. Jürgen Arbter ist ein engagierter Unternehmer aus dem Consultingbereich für Unternehmensstrategie und Marketing. Dipl.-Ing. Manfred Schubert ist seit 1995 geschäftsführender Gesellschafter eines weltweit tätigen Unternehmens für Projektentwicklungen in den Branchen Recyclingwirtschaft und Energieerzeugung. Uwe Aderhold ist seit 1994 in Berlin als Rechtsanwalt tätig und Partner in einer wirtschaftsrechtlich orientierten Kanzlei.

Zum Mandantenkreis zählen Anlagenbetreiber in der Energiewirtschaft und dem Tagebau, die Aderhold unter anderem auf fachspezifischen Gebieten wie Bodenrecht, Transport- und Wasserrecht sowie zum Kreislaufwirtschaftsgesetz berät.

Die Neubesetzungen dürfen als Vorboten der unternehmensstrategischen Ausrichtung gelten, über die in diesen Tagen entschieden wird. Das Unternehmen kündigte weitere Informationen an.

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner:

Markus Leu

Q:Charge Europe AG

Fritschestraße 62 · 10627 Berlin

E-Mail: contact @ q-charge.de

Tel.: +49 30 225027-128

Fax: +49 30 225027-101