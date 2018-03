17. Regenbogenball: Kartenvorverkauf startet am 4. November 2013

Wien (OTS) - Der Wiener Regenbogenball findet am Samstag, den 22. Februar 2014, unter dem Motto "Love is in the Air" im Parkhotel Schönbrunn statt und wird auch in seiner 17. Auflage über 1.500 Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Personen und Heterosexuelle gleichermaßen begeistern. Der Online-Vorverkauf für die begehrten Karten startet am Montag, den 4. November 2013 um 12 Uhr mittags.

Manifestation lesbisch-schwuler Kultur

Der Wiener Regenbogenball hat sich nicht nur als eine der erfolgreichsten Ballveranstaltungen in Österreich etabliert, er gilt auch als Höhepunkt der Ballsaison für die lesbisch-schwule und Transgender-Community. Traditionell geht es an diesem Abend in erster Linie um gediegene Unterhaltung im klassischen Stil der Wiener Balltradition. Aber die Veranstaltung stellt zugleich auch eine wichtige Manifestation lesbisch-schwuler Kultur dar, die von allen -ob hetero, homo, bi, transgender - gemeinsam gelebt wird.

Trotz oder gerade wegen der Orientierung an der Wiener Balltradition gelingt es dem Regenbogenball, Geschlechterrollen aufzubrechen, ohne eben diese Rollen zu karikieren. Frei von gesellschaftlichen Normen tummeln sich Männer in Abendkleidern, Frauen im Frack und umgekehrt in den prunkvollen Räumlichkeiten des Parkhotels Schönbrunn. Erlaubt ist alles, was elegant ist! Männer, Frauen und all jene, die sich zwischen diesen beiden Kategorien zuhause fühlen, machen den Regenbogenball zu einer vielfältigen Demonstration der unterschiedlichsten Lebens- und vor allem Liebensweisen.

Preise für Flanierkarten

Karten für den 17. Wiener Regenbogenball können ab Montag, dem 4. November 2013, komfortabel über den Online-Ticketshop

<http://www.hosiwien.at/regenbogenball/karten/ticketshop/> erworben

werden.

Regulärer Preis: EUR 49,50

Ermäßigter Preis: EUR 34,50

Mitglieder-Preis: EUR 42,00

Etwaige Restkarten können am 22. Februar 2014 an der Abendkasse um EUR 57,00 (regulär) bzw. EUR 42,00 (ermäßigt) erstanden werden. Die HOSI Wien empfiehlt, sich Eintritts- sowie Tischkarten rechtzeitig zu sichern.

Tischplatzreservierungen

Für Sitzplatzreservierungen stehen fünf Räume im Parkhotel Schönbrunn zu Verfügung.

Ballsaal (Parkett): Logen EUR 28,00 und Tische EUR 38,00

Ballsaal (Galerie): Logen EUR 38,00 und Tische EUR 48,00

Saal Österreich-Ungarn: EUR 22,00

Maria-Theresia-Salon: EUR 16,00

Wintergarten: EUR 16,00

Schlosscafé: EUR 16,00

Details zum Wiener Regenbogenball

Datum: 22. Februar 2014

Ort: Austria Trend Parkhotel Schönbrunn,

Hietzinger Hauptstraße 10-14, 1130 Wien

Veranstalterin: Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien

Einlass: 19.30 Uhr

Eröffnung: 21.00 Uhr

Letzter Walzer: 04.30 Uhr

www.regenbogenball.at <http://www.hosiwien.at/regenbogenball/>

Rückfragen & Kontakt:

Christian Högl, Obmann, Tel. 0699-118 11 038

Paul Haller, Administration, Tel. 0660 2166605

office @ hosiwien.at, www.hosiwien.at