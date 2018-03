SPÖ-Termine von 4. November 10. November 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 4. November 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer begleitet Bundespräsident Heinz Fischer bei seinem Staatsbesuch in Frankreich/Paris.

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt an der Sitzung des Landesparteivorstandes der SPÖ Oberösterreich teil (Hotel Courtyard by Marriott Linz, Europaplatz 2, 4020 Linz).

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zur Präsentation des Dokumentarfilms über die österreichische Widerstandskämpferin Käthe Sasso "Erschlagt mich, ich verrate nichts! Käthe Sasso, Widerstandskämpferin" (Parlament).

19.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied eröffnet die Gedenkausstellung "Der Holocaust in Europa" und hält eine Rede (Nestroy-Hof, Nestroyplatz 1, 1020 Wien).

DIENSTAG, 5. November 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer begleitet Bundespräsident Heinz Fischer bei seinem Staatsbesuch in Frankreich/Paris.

9.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek spricht Begrüßungsworte beim 15. Österreichischen Journalistinnenkongress 2013 "Digitalisierung - Herausforderung oder Chance ?" (Haus der Industrie Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien).

18.15 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ist Live-Gast in der Puls4-Sendung "Guten Abend Österreich" (MQM Media Quarter Marx 3.1, Maria Jacobi Gasse 1).

18.30 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe femmes globales findet eine Diskussion zum Thema "Sexarbeit zwischen Verrechtlichung und Verbot. Internationale Beispiele", eine Kooperationsveranstaltung von ega: frauen im zentrum und Karl-Renner-Institut, statt. Nähere Details zur Veranstaltung finden Sie unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/sexarbeit-zwischen-verrechtlichung-und-verbot-internationale-beispiele/ Anmeldung unter e-mail: elisabeth.gutenbrunner @ ega.or.at oder Tel. 01-589 80 423 (ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).

MITTWOCH, 6. November 2013:

16.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besichtigt die Ausstellung der Künstlerin Yoko Ono "HALF-A-WIND SHOW" (Kunsthalle Krems, Franz Zeller Platz 3, 3500 Krems).

DONNNERSTAG, 7. November 2013:

Bundesministerin Claudia Schmied nimmt an der 37. Generalkonferenz der UNESCO in Paris teil (bis 9. November).

8.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer eröffnet den Boys' Day im Sozialministerium (BMASK, Stubenring 1, 1010 Wien).

10.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt am Festakt "100 Jahre Manner AG" teil (Geblergasse 117, 1170 Wien).

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt in Erinnerung an das Novemberpogrom 1938 zur Gedenkveranstaltung mit Theodore Bikel im Konzert mit Merima Kljuco ein. U.a. mit Bundeskanzler Werner Faymann, Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek und Finanzstaatssekretär Andreas Schieder (Parlament, Nationalratssitzungssaal).

18.00 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha bei einer Gesprächsrunde im Rahmen des "SeniorenClubbing" (Casino Baden, Kaiser Franz-Ring 1, 2500 Baden).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) laden ein zur Jan-Patocka-Gedächtnisvorlesung 2013 "Crisis, critique, capitalism -A framework for the 21st century". Nähere Details zur Veranstaltung finden Sie unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/crisis-critique-ca

pitalism-a-framework-for-the-21st-century/. Anmeldung unter e-mail:

events@iwm.at oder Tel. 01-313 58-0 (MAK-Österreichisches Museum für angewandte Kunst in Wien, Eingang: Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien).

19.00 Uhr Zum Gedenken an "75 Jahre Novemberpogrom" lädt das Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog zur Buchpräsentation "Wohllebengasse: Die Geschichte meiner Wiener Familie" von Tim Bonyhady (Historiker, Australian National University). Aus dem Buch liest Elisabeth Orth (Kammerschauspielerin und Mitglied des Ensembles des Burgtheaters). Moderation: Michael Freund (Media Dept., Webster University Wien; Autor, Der Standard). Anmeldungen unter e-mail:

einladung.kreiskyforum@kreisky.org oder Tel. +43-1-3188260-20 (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 8. November 2013:

9.00 Uhr Kranzniederlegung anlässlich des Jahrestages des Novemberpogroms beim Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoa mit Bundespräsident Heinz Fischer und Verteidigungsminister Gerald Klug (Judenplatz, 1010 Wien).

10.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer leitet die Sitzung der Präsidialkonferenz des Nationalrates (Parlament).

SAMSTAG, 9. Novmeber 2013:

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an einer Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Novemberpogrome 1938 teil (Eitelberggasse/Neue Welt Gasse, 1130 Wien).

18.45 Uhr Das Karl-Renner-Institut und der Arbeitskreis kritischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (KRIBIBI) laden ein zum Vortrag von Eckhard Höffner (Verleger, Autor und Jurist, München) zum Thema "Urheberrecht - Anspruch und Wirklichkeit". Anmeldung unter e-mail:

nikolaus.hamann@gmx.at (Bibliothek der Arbeiterkammer Wien, Prinz Eugen Straße 20-22, 1040 Wien).

SONNTAG, 10. November 2013:

11.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der Gedenkmatinee der Israelitischen Kultusgemeinde anlässlich der Novemberpogrome (Stadttempel der IKG, Seitenstettengasse 4, 1010 Wien).

