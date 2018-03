Innovationen bei der Bestattung Wien: Trauerportal.at und der "Lebensrückblick"

Bestattungswesen im 21. Jahrhundert

Wien (OTS) - Immer mehr Bereiche unseres täglichen Lebens werden durch nützliche Online-Services ergänzt. Die Bestattung Wien eröffnet anlässlich der kommenden Trauer-Feiertage unter www.trauerportal.at ein neues Serviceportal mit vielfältigen Hilfestellungen für alle Angehörigen, Freunde oder Bekannte eines Verstorbenen. Ein neues Service wird auch mit dem "Lebensrückblick" angeboten - ebenfalls ein Angebot aus dem Bereich der "Multimedia-Bestattung".

Trauerportal.at

Das neue Portal wird von der Druckerei Lischkar in Kooperation mit der Bestattung Wien betrieben. Ein besonderer Schwerpunkt des Trauerportals liegt dabei auf der Parten-Datenbank (Trauermitteilungen). Angehörige, die künftig Parten über die Bestattung Wien oder bei der Druckerei Lischkar beziehen, erhalten kostenlos auch die entsprechende Online-Parte dazu.

Angehörige können auf diesem Trauerportal auch ein Online-Kondolenzbuch eröffnen, in dem auch alle Trost- oder Abschiedsworte eintragen können, die nicht an der Bestattung teilnehmen konnten.

Neu ist auch die Möglichkeit, eine private kleine Gedenkseite für Verstorbene anzulegen, in der man Fotos, biografische Daten oder eine Botschaft der geliebten Person für die virtuelle Ewigkeit aufbewahren möchte - ganz ohne Registrierung einer Domain und ohne laufende Kosten.

"Die Bestattung Wien war immer schon Wegbereiter für neue Dienstleistungen und Services im Bestattungswesen", so Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien und weiter: "Mit den neuen Services nähern wir uns sozusagen der Bestattung 3.0 an".

Der Lebensrückblick

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Die Firma www.Trauerfeier.tv hat sich darauf spezialisiert, eine Trauerfeier emotional, pietätvoll und dennoch kostengünstig ins rechte Bild zu setzen. Die Firma Trauerfeier.tv kooperiert in Wien exklusiv mit der Bestattung Wien, um Angehörigen dieses Service anbieten zu können.

Über 2 Großbildschirme mit je 60 Zoll auf edlen Designständern, wird während der Trauerfeier ein ganz persönlicher Rückblick auf das Leben des Verstorbenen präsentiert.

Aus bereitgestelltem Fotomaterial wird gemeinsam mit den Angehörigen eine würdevolle Präsentation erstellt und eine individuelle Textgestaltung mit dem Musikwunsch der Angehörigen oder des Verstorbenen angeboten. "Behalten Sie Ihre Erinnerungen ein Leben lang im Herzen und lassen Sie Ihre Trauergäste emotional daran teilhaben" ist unser Wahlspruch, so Herbert Wessner von Trauerfeier.tv

Rückfragen & Kontakt:

BESTATTUNG WIEN GmbH

Simmeringer Hauptstrasse 339

1110 Wien

Dr. Florian Keusch

Pressesprecher

Tel.: (01) 760 70-0

mailto: florian.keusch @ bfwien.at

http://www.bestattungwien.at