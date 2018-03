Fettnäpfchensicher und souverän kommunizieren im Job - mit der Bürokommunikation von PONS

Verträge, Kostenvoranschläge und Bestellungen: Geschäftliche Kommunikation ist nicht nur Geschmackssache. Sie folgt gewissen Standards, die es zu beachten gilt. PONS liefert mit "Bürokommunikation" vier einzigartige Bücher fürs berufliche Kommunizieren auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Mit jeder Menge Tipps und Übungen, die das Sprachgefühl schulen und die Intuition für den richtigen Ton stärken.

Die Kommunikation mit internationalen Geschäftspartnern und Kunden will gelernt sein. Wer hier als Deutscher eine gewisse Form wahrt statt einsilbig zu sein, kann ein gutes und professionelles Verhältnis aufbauen und über viele Jahre aufrechterhalten. "Bürokommunikation" von PONS bietet viele hilfreiche Vorlagen zu allen wichtigen Themen des Geschäftsverkehrs: von der richtigen Anrede bis zur korrekten Grußformel, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Vertragsabschluss, von der Bestellung bis zu Lieferung und Bezahlung.

Nachschlagewerk und Übungsbuch in einem

Wie setzt man einen Brief an einen australischen Empfänger korrekt auf? Was heißt eigentlich Bestellnummer auf Englisch? Mustertexte für Briefe und E-Mails aus dem Buch lassen sich schnell nachschlagen und direkt auf den eigenen Kunden oder Geschäftspartner anwenden. Textbausteine und Formulierungshilfen geben Anschreiben den letzten Schliff. Beides gibt's mit dem Code aus dem Buch auch online zum Herunterladen. Mit Tipps und Beispielen zu verschiedenen Themengebieten lässt sich die Bürokommunikation üben und langfristig verbessern. Der Anhang liefert zusätzliche Wortlisten - in beide Sprachrichtungen - mit allen wichtigen Vokabeln. "Bürokommunikation Deutsch" wartet sogar mit einer fünfsprachigen Wortliste auf. Die idealen Begleiter durch den Büroalltag für Fremd- und Muttersprachler. Besonderes Plus: Ein Kapitel ausschließlich zum Thema Telefonieren, inklusive Spickzettel - der sicherste Schutz vor Blackouts bei wichtigen Gesprächen.

"Bürokommunikation Deutsch", "Bürokommunikation Englisch", "Bürokommunikation Französisch", je 19,99 Euro, und Bürokommunikation Spanisch", 24,99 Euro, sind ab sofort im Buchhandel oder unter www.pons.de erhältlich.

