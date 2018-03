Eine Teuerungsabgeltung wie bei allen anderen Berufsgruppen sollte eigentlich selbstverständlich sein

Die Kurienführung der niedergelassenen Ärzte der NÖ Ärztekammer erklärt sich solidarisch mit Arbeitersamariterbund und Rotem Kreuz, die den Vertrag mit der NÖGKK gekündigt haben

Wien (OTS) - "Warum sollen Gesundheitsberufe nicht wie alle anderen Berufe ein Anrecht auf Abgeltung der Inflation haben", fragt sich Dr. Christoph Reisner, Präsident der NÖ Ärztekammer. "Für uns ist es nicht verständlich, dass den im Gesundheitswesen operativ tätigen Personen und Organisationen dieser Ausgleich ständig verwehrt wird, obwohl er bei den Verwaltungsangestellten der NÖGKK, den Funktionären oder auch bei den Politikern selbstverständlich ist. Außerdem sorgt die allgemeine Teuerung auch für ein dickes jährliches Plus bei den Beitragseinnahmen."

"Schließlich muss man beispielsweise als niedergelassener Arzt mit dem Kassenhonorar nicht nur sein Einkommen bestreiten, sondern auch die Ordinationskosten samt Personal zahlen, die ja auch der Teuerung unterliegen", meint MR Dr. Dietmar Baumgartner, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in Niederösterreich. Auch die niedergelassenen Kassenärztinnen und -ärzte leiden seit Jahren unter einer mangelhaften Abgeltung der Inflation. "Mit dem Resultat, dass es in manchen Gegenden schon fast nicht mehr kostendeckend ist, eine Ordination zu betreiben."

Fehlender Inflationsausgleich führt zur Existenzbedrohung und damit zur Gefährdung der Versorgung

Die Gebietskrankenkasse verwechselt laut Präsident Dr. Reisner hierbei oft Äpfel mit Birnen. "Die Argumentation lautet dann immer, dass wir ohnehin laufend einen Anstieg des Honorarvolumens haben. Das mag ja richtig sein, aber dafür müssen wir auch mehr arbeiten, weil mehr medizinische Leistungen benötigt werden. Dafür sind aber nicht die Ärztinnen und Ärzte verantwortlich. Das Gesundheitssystem steht den Versicherten in der Pflicht, und wenn mehr Menschen krank werden dann muss seitens der Sozialversicherung auch mehr geleistet werden. Den Gesundheitsberufen als Ausgleich für Mehrleistung die Inflationsanpassung zu verwehren ist in höchstem Maße unsozial und einer Versicherung nicht würdig, die als Sozialversicherung bezeichnet wird."

Dem Roten Kreuz und dem Arbeitersamariterbund scheint es ähnlich zu gehen, daher erklärt sich die Kurienführung der niedergelassenen Ärzte der NÖ Ärztekammer mit beiden Hilfsorganisationen solidarisch. "Dass dies von der Gebietskrankenkasse als Bedrohung der Bevölkerung aufgefasst wird, können wir nicht teilen. Wenn hier jemand die Bevölkerung bedroht, dann ist das die Kasse selbst", so Dr. Baumgartner weiter. "Denn durch diese Art zu sparen wird den Organisationen die Existenzgrundlage entzogen. Auch bei uns gibt es daher bereits massiven Druck seitens der Basis, die Kassenverträge zu kündigen. Wir warten jedoch in jedem Fall die Verhandlungsrunde vor Weihnachten ab", so Dr. Baumgartner zum Abschluss.

