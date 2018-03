Floridsdorf - BV-Lehner zu Beteiligungsverfahren Lorettowiese: Modifiziertes Jugendprojekt wird umgesetzt

Gemeinsam für eine generationenfreundliche Lorettowiese. Bezirksvertretung wird am 6.11.2013 über die Umsetzung eines Skaterplatzes mit Lärmschutzwand in Jedlesee entscheiden.

Wien (OTS) - Pläne zu einem Wohnbauprojekt führten 2008 in Jedlesee zu Konflikten, die mit Hilfe eines Mediationsverfahrens gelöst wurden. Eines der Teilergebnisse - nach vielen Monaten und neun Gesprächsrunden - war die Schaffung einer zusätzlichen Fläche für Erholung und Sport. Als es 2012 im Zuge der Umsetzung nochmals zu BürgerInnenprotesten kam, wurde eine einjährige Gesprächsrunde abgehalten, die zu weiteren Überarbeitungen der Pläne geführt hat. Die Bezirksvertretung Floridsdorf entscheidet am 6.11.2013 in ihrer Sitzung, wie es nun weiter gehen soll.

Die Mehrheit der BezirksrätInnen wird für die bereits 2009 im Mediationsverfahren beschlossene Umsetzung des Jugendspielplatzes stimmen, wobei die mehrfach überarbeiteten Pläne aus der fortführenden Gesprächsrunde berücksichtigt werden. Realisiert werden soll die zuletzt ausgearbeitete Variante mit einer Schallschutzwand, einer verkleinerten Skateranlage und mit der Beibehaltung der Hundezone, sind sich SPÖ, Grüne, ÖVP und die unabhängige Bezirksrätin Andrea Mayrhofer im Vorfeld der Sitzung bereits einig. "Eine Stadt ist ein Ort des Zusammenlebens und Zusammentreffens unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen. Nur selten werden die Bedürfnisse aller zur vollen Zufriedenheit erfüllt werden können, meist sind Toleranz und Verständnis füreinander gefragt. So auch in diesem Fall", zeigen sich die politischen VertreterInnen im Einklang.

"Wir kommen dem Wunsch der AnrainerInnen nach einer Schallschutzwand und anderen Änderungen entgegen und erwarten uns im Gegenzug Verständnis für die Anliegen der jungen Menschen" betonen die VertreterInnen von SPÖ, ÖVP, Grüne und die unabhängige Bezirksrätin: "Es gibt viele Jugendliche hier in Jedlesee, die sich einen Skaterplatz wünschen. Die Bedürfnisse der jungen Leute dürfen nicht unter den Tisch fallen!"

Mit dieser Entscheidung appellieren die BezirkspolitikerInnen an die Toleranz und das Verständnis der Generationen füreinander:

"Zusammen leben bedeutet auch Rücksicht aufeinander zu nehmen. Wir erwarten von allen Beteiligten, dass sie ihren Teil dazu beitragen werden".

