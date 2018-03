Jank zu Mariahilfer Straße: Begrüßen Querung als ersten Schritt

Wien (OTS) - 30.10.2013 - Fahrzeuge werden die knapp zwei Kilometer lange Mariahilfer Straße am oberen Ende bei der Stumpergasse/Kaiserstraße wieder queren können. Die Stadt Wien setzt damit - zumindest teilweise - eine der wichtigsten Forderungen der Wirtschaft nach Rücknahme des Verkehrschaos rund um die Mariahilfer Straße um. "Das Öffnen der Querung ist zu begrüßen, kann aber nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer vernünftigen Gesamtverkehrslösung rund um die Mariahilfer Straße sein", erklärt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Viele Anrainer und Unternehmer haben sich während der bisherigen Probezeit über die Verschlechterung der Verkehrssituation in den Bezirken Mariahilf und Neubau beschwert, jetzt lenkt man seitens der Stadt offenbar endlich ein. Der Querungsmöglichkeit Stumpergasse/Kaiserstraße müssen aber noch weitere folgen. Konkret fordert die WK Wien die Öffnung der Querungen im Bereich der Schottenfeldgasse/Webgasse und der Windmühlgasse. Denn der Probebetrieb produziert regelmäßig Staus in den Ausweichrouten und eine erkleckliche Anzahl an zusätzlich gefahrenen Kilometern, die durch weitere Querungen verringert würden.

Neue 13A-Führung folgt WK Wien-Vorschlag

Positiv ist die angekündigte neue Route der Buslinie 13A, die bereits von der WK Wien vor einigen Wochen in ganz ähnlicher Form vorgeschlagen und gefordert wurde. Damit wird der 6. Bezirk (Gumpendorferstraße) besser angebunden und ein wichtiger Frequenzbringer für die Kirchengasse erhalten.

Einen Rückschlag gibt es hingegen für die Erreichbarkeit von Geschäften, Gastronomiebetrieben, Hotels oder Dienstleistern wie Ärzten. Denn für Taxifahrer soll die Befahrbarkeit der Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße weiter eingeschränkt werden. Taxis dürfen dann nur mehr bis 13 Uhr zu- und abfahren.

"Eine Neuregelung des turbulenten Probebetriebs auf der Mariahilfer Straße ist notwendig. Der heute präsentierte Vorschlag geht aber nicht weit genug. Hier stehen noch einigen Verbesserungen an. Ebenso wie eine breitangelegte Befragung Anfang des Jahres", sagt Jank und ergänzt, dass eine faire Befragung nur dann stattfinden kann, wenn auch die 9.000 Unternehmer in Neubau und Mariahilf miteinbezogen werden. Eine Befragung der Unternehmer ist aus Sicht der WK Wien unabdingbar, da jene, die ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage in den beiden Bezirken haben, genauso betroffen sind wie die Bewohner.

