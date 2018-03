Coty Inc. und Prada SA geben Partnerschaft bei Duftstoffen bekannt

(PRN) - -- Führendes Unternehmen bei Schönheitsprodukten debütiert mit Signature-Duft für die Marke Miu Miu

New York (ots/PRNewswire) - Coty Inc. und Prada Group (HKSE: Prada, 1913) gaben heute bekannt, man sei eine exklusive Partnerschaft für die Schaffung, Entwicklung und Verteilung einer Linie von Signature-Duftstoffen unter der Marke Miu Miu eingegangen. Nach dem guten Ergebnis als Luxusmodemarke erfolgt nun über die Partnerschaft Miu Mius erster Einstieg in die Welt der Prestigeduftstoffe.

Miu Miu - die zweite Modevision von Miuccia Prada - entstand 1993 und ist eine Marke mit starker Persönlichkeit, provokativ und sinnlich sowie freigeistig und avantgardistisch. Im Lauf der Jahre hat sich Miu Miu zu einer der führenden High-Fashion-Marken der Welt entwickelt. Sie ist auf anspruchsvolle Frauen ausgerichtet, die neuen Trends und Ideen gegenüber offen und bereit sind, sich bei der Wahl ihrer Mode inspirieren zu lasen und zu experimentieren.

Coty hat den soliden Ruf, die zentralen Werte der hochsensiblen und anspruchsvollen Designermarken zuverlässig in erfolgreiches Duftstoffgeschäft umzusetzen, dabei die "DNA" der Marken aufrechtzuerhalten und höchste Qualität zu liefern.

"Die Vereinbarung mit Coty, einem im Markt für Luxusduftstoffe international anerkannten Unternehmen, ist ein wichtiger Schritt im Entwicklungsplan von Miu Miu", sagt Patrizio Bertelli, CEO der Prada Group. "Ich bin daher überzeugt, dass die Partnerschaft durch den Einsatz von Cotys Know-how und Miu Mius ausgeprägter Identität ein weltweiter Erfolg und die Erwartungen beider Unternehmen erfüllen wird."

"Miu Miu ist eines der edelsten und bekanntesten Häuser für Luxusmode und eine der weltweit am schnellsten wachsenden Marken in der gesamten Modebranche", erklärt Michele Scannavini, CEO von Coty Inc. "Es ist eine spannende Gelegenheit für Coty, für Miu Miu das weltweite Duftstoffgeschäft aufzubauen und damit unseren eigenen Marktanteil im Luxusduftstoffmarkt zu erhöhen."

Die Duftstofflinie von Miu Miu wird 2015 auf den Markt kommen.

Über Coty Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@341e4923Mit einem Nettoumsatz von $ 4,6 Mrd. im Geschäftsjahr endend am 30. Juni 2013 ist Coty eines der weltweit führenden Unternehmen in der Schönheitsbranche. Coty wurde 1904 in Paris gegründet. Das reine Beauty-Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio an sehr bekannten Düften, Farbkosmetika sowie Haut- und Körperpflegeprodukten, die in über 130 Ländern und Territorien vertrieben werden. Zur Produktpalette von Coty zählen weltweite führende Marken wie Balenciaga, Bottega Veneta, Calvin Klein, Chloe und Marc Jacobs.

Weitere Informationen über Coty Inc. finden Sie auf www.coty.com

Über Miu Miude.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3053b390Die 1993 gegründete Marke Miu Miu steht für Stil und Sinnlichkeit. Sie ist raffiniert und doch nonchalant. Der Stil von Miu Miu hat eine starke Identität, ist kreativ und dokumentiert unabhängigen Geist. Miu Miu ist Teil der Prada Group, einer der Weltmarktführer im Luxusgütersegment und ist ebenfalls am Design, der Produktion und Verteilung von Luxushandtaschen, Lederwaren, Schuhen, Bekleidung und Accessoires der Marken Prada, Church's und Car Shoe beteiligt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte weltweit in 70 Ländern über ein Netz bestehend aus 491 eigenen Filialen (DOS), Stand 31. Juli 2013, sowie ausgewählten Luxuskaufhäusern, unabhängigen Einzelhändlern und Konzessionären.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: MIU MIU: Miu Miu Pressebüro, pressoffice @ miumiu.com,

+39 02 3498121; COTY INC.: Cysette Burset, Vice President, Corporate

Public

Relations, cysette_burset @ cotyinc.com, +1-212-479-4549