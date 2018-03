FP-Guggenbichler/Köckeis: Keine Kompromisse bei Umsetzung Wohnsammelgaragen in Währing!

Die Bürger haben die ideologischen Spielchen von Vassilakou satt

Wien (OTS/fpd) - Offensichtlich hat sich Verkehrsstadträtin Vassilakou zum Prinzip gemacht, auf die Variante der Verdrängung und Verschiebung in Sachen Wohnsammelgaragen in Währing zu setzen, meint der Währinger FP-Bezirksparteiobmann LAbg. Udo Guggenbichler und verweist des Weiteren auf das Koalitionsabkommen zwischen Rot und Grün, in dem der Bau von geförderten Wohnsammelgaragen zur Entlastung der Parkplatzproblematik für Bezirksbürger festgeschrieben ist. Die Finanzierung diesbezüglicher Projekte ist durch Parkplatzüberwachung bzw. Falschparker gegeben.

Trotz mehrerer konkreter Anträge im Bezirksparlament zur Errichtung von Wohnsammelgaragen werden seitens Vassilakou entweder aus ideologischen Gründen oder aus Entscheidungsschwäche keine diesbezüglichen Aktivitäten gesetzt. "Der letzte Antrag, Standort Gersthoferstraße 2 beim "Hofer", wurde sogar einstimmig, also auch mit den Stimmen der Grünen beschlossen", berichtet FPÖ-Klubobmann Georg Köckeis. Insbesondere im Kreuzgassenviertel ist der Stellplatzdruck auf Grund des Verdrängungseffektes durch die Einführung der Parkraumbewirtschaftung im 17. Bezirk für Anrainer am größten.

Unverständlich ist daher die Argumentation der zuständigen Stadträtin Vassilakou, die in einem Beantwortungsschreiben meint, dass Standorte von Wohnsammelgaragen in jenen Bezirken, bei denen trotz Einführung der Parkraumbewirtschaftung ein erhöhter Stellplatzdruck entsteht (!) vorrangig zu behandeln sind und der beantragte Standort "Hofer"-Filiale in der Gersthoferstrasse 2 in Vormerk genommen wird.

Wohnsammelgaragen sind wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Parkplatzsituation in der Stadt. Eine Projektumsetzung muss von Vizebürgermeisterin Vassilakou ehebaldigst freigegeben werden, meint Guggenbichler abschließend. (Schluss)hn

