Korak/Trodt-Limpl: BZÖ-Kärnten als stabile Kraft

Klagenfurt (OTS) - Ganz im Gegensatz zu den aktuellen Ereignissen rund um das Team Stronach in Kärnten, zeigen sich die Abgeordneten der Interessensgemeinschaft des BZÖ im Kärntner Landtag, Mag. Johanna Trodt-Limpl und Wilhelm Korak mit dem BZÖ Kärnten als geeinte Kraft.

"Wir arbeiten für das Land Kärnten und bieten allen Wählerinnen und Wählern an, sich dem BZÖ Kärnten anzuschließen. Das Angebot zukünftig gemeinsam ein Stück des Weges zu gehen bieten wir auch der künftigen Interessengemeinschaft des Team Stronach an. Es kann nur ein Vorteil für Kärnten sein, durch eine Zusammenarbeit noch produktiver und stärker für das Land und gegen die rot-schwarz-grüne Koalition in Kärnten zu arbeiten", so Korak.

