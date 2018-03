DLA Piper: Andreas Gunst, European Counsel 2013 und Nabucco Chief Legal, wird neuer Partner im Finance & Projects Team

Wien (OTS) - Der renommierte Energierechtler Andreas Gunst, LL.M. (38) wird neuer Partner in der Praxisgruppe Finance & Projects von DLA Piper Weiss-Tessbach. Er wechselt von der Nabucco Gas Pipeline International GmbH, wo er die letzten vier Jahre als Chief-Legal Counsel und Compliance Officer tätig war.

Für seine Arbeit wurde Andreas Gunst im März 2013 von der "Association of Corporate Counsel" und dem "International Law Office" als "European Counsel of the Year" im Bereich Regulatory ausgezeichnet.

Andreas Gunst verfügt über langjähriges Branchen Know-how. Bevor er die Rechtsagenden von Europas größtem Gasleitungsprojekt verantwortete, war er Solicitor (England & Wales) in der Energy & Water Gruppe von DLA Piper in London und Edinburgh. Nach seiner Rückkehr zu DLA Piper wird Andreas Gunst wieder österreichische und ausländische Unternehmen der Energiewirtschaft aus den Wiener und Londoner DLA Piper Büros beraten.

Seine Expertise umfasst den gesamten Bereich des Energierechts, einschließlich der regulatorischen Rahmenbedingungen auf den Öl, Gas-und Strommärkten, dem Energievertrags- und -handelsrecht der vertraglichen Strukturierung und Finanzierung von Öl und Gas Förderprojekten und von Energieinfrastrukturprojekten (einschließlich LNG Terminal, Strom- und Gasleitungsbau), sowie der Umsetzung von konventionellen Stromerzeugungsprojekten und von erneuerbaren Energien und Klimaschutzprojekten.

"Ich freue mich sehr über den Zugang von Andreas Gunst", sagt Dr. Oskar Winkler, Location Head der Practice Group Finance and Projects des Wiener Büros von DLA Piper. "Seine umfassende Kenntnis des Energierechts, seine langjährige Erfahrung und seine Kontakte zu den wichtigsten Playern am Energiemarkt sind eine wertvolle Ergänzung des europaweiten Beratungsangebots von DLA Piper auf dem Gebiet des Energierechts. Wir freuen uns, dass wir Andreas Gunst für unsere Kanzlei gewinnen konnten."

Michael Cieslarczyk, EMEA Energy Sector Co-Head von DLA Piper ergänzt: "Mit Andreas Gunst setzen wir den weiteren Ausbau der bereits starken Energiepraxis bei DLA Piper mit einem erfahrenen Partner fort. Seine Projekterfahrung und Reputation in der Energiewirtschaft sind beeindruckend und wir freuen uns darauf, die bereits zuvor langjährige Zusammenarbeit bei DLA Piper und bei der Nabucco Gas Pipeline International GmbH nun weiter fortzusetzen."

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit 4.200 Juristen in mehr als 30 Ländern in Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten sowie Nord- und Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 60 Juristen) vertreten.

Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/austria

Rückfragen & Kontakt:

YIELD Public Relations

Mag. (FH) Oliver Bayer

Tel.: +43 676 911 1115

o.bayer @ yield.at