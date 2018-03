"Klingendes Österreich": Sepp Forcher zeigt seine "Heimatberge"

Zwischen Lammertal und Zwieselalm - am 1. November in ORF 2

Wien (OTS) - Die Wege und Landschaften, die Sepp Forcher in der aktuellen Ausgabe seines "Klingenden Österreich" zeigt, sind ihm seit seiner Jugend vertraut - zu sehen zu Allerheiligen am Freitag, dem 1. November 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2. Auf dem Programm steht diesmal eine Wanderung unter den mächtigen Felswänden des Tennengebirges im Lammertal und der imposanten Vielfalt der Bergformen des Gosaukammes. Im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung unserer Umwelt hat sich in der Zauberwelt von Sepp Forchers Erinnerung nur wenig verändert.

Aber was wären die stolzen steinernen Berggestalten ohne den Schmuck der Almen zu ihren Füßen? Daher beginnt die Wanderung beim Karalmkreuz in St. Martin am Tennengebirge. Schöberl, Au und Spiessalm säumen den Weiterweg, überragt von den Felswänden der Gamsmutter und des Fritzerkogels. Dann wird Halt gemacht bei den prachtvollen Noriker-Pferden des Postwirts von St. Martin, bevor es wieder empor geht zur Loseggalm unter der Bischofsmütze und weiter nach Annaberg zum Jahrhunderte alten Gererhof. Winterstellgut, Gosauer Heimatmuseum und das abwechslungsreiche Almgebiet der Zwieselalm unter dem Donnerkogel ergänzen den erinnerungsreichen Bilderbogen. Für musikalische Unterhaltung sorgen: die St. Martiner Tanzlmusi, Annaberger Alphornbläser, Burgberger Dreigesang, Unteraumusikanten, Flügelhornduo der TMK Abtenau, Familienmusik Steiner, Schuasterl Dreig'sang und die Goiserer Klarinettenmusi.

"Klingendes Österreich - Das große Land" ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark. Für Buch und Regie zeichnet Elisabeth Eisner verantwortlich. Die Sendung ist außerdem als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

