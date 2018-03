Seitenblicke Magazin Exklusiv: Artur Worseg ist frisch verliebt

Wien (OTS) - Erst seit ein paar Wochen ist Beauty-Doc Artur Worseg offiziell Single. Bei der "Teatro"-Premiere kam er allerdings in Begleitung einer hübschen Brünetten. Ja, sie ist seine neue Flamme, bestätigte er uns im Interview. Warum er aber dennoch Vorbehalte hat und was seine Ex damit zu tun hat, lesen Sie im morgen erscheinenden "Seitenblicke Magazin".

