Aviso: "A Good Day" Eine Installation von Andrew M. Mezvinsky

Wien (OTS) - Im Rahmen der Reihe Jewish Museum Contemporary im Museum Judenplatz zeigt das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, ab 6. November 2013 die Installation "A Good Day" des amerikanischen Künstlers Andrew M. Mezvinsky.

1982 in Philadelphia geboren, zählt Andrew M. Mezvinsky heute zu den interessantesten jungen KünstlerInnen, die derzeit in Wien tätig sind. Für das Museum Judenplatz hat er eine eigene Installation entworfen, die von Primo Levis Betrachtungen zum Überleben in Auschwitz ausgehen. Mezvinskys Arbeit ist von Primo Levis Gedanken über die Definition eines guten Tages in Auschwitz geprägt. "A good Day" - dieser Titel, den Primo Levi wählte und Mezvinsky für seine Arbeit übernimmt, spielt auf die erste Sonne in Auschwitz an, die eine kleine Hoffnung auf Überleben birgt. Mit Hilfe von interaktiven, gezeichneten Animationen und der neuesten Multimediatechnologie wurde im Museum Judenplatz ein Raum geschaffen, der die Grundbedingungen der menschlichen Existenz im Moment widerspiegelt. Besucherinnen und Besucher werden Teil dieser Installation.

Zeit: Dienstag, 5. November 2013, 10.30 Uhr

Ort: Museum Judenplatz, Judenplatz 8, 1010 Wien

Die Eröffnung der Ausstellung findet am 5.11.2013 um 18.30 Uhr statt.

