Simmering: BürgerInnen-Dialog über Flohmarkt am Ostbahn XI-Platz

Wien (OTS) - Die Bezirksvorstehung Simmering lädt am 6. November zu einem BürgerInnen-Dialog über den zukünftigen Ablauf des Flohmarkts am Ostbahn XI-Gelände. Seit einem Jahr sind mit den AnrainerInnen Vorschläge für ein reibungsloses Miteinander erarbeitet worden. In dieser abschließenden Gesprächsrunde soll diskutiert werden, welche der umgesetzten Maßnahmen sich bewährt haben.

BürgerInnen-Dialog: Flohmarkt Ostbahn XI-Platz Wann: Mittwoch, 6. November 2013, 17.00-19.00 Uhr Wo: Kantine der Sportanlage Ostbahn XI-Platz 11., Hasenleitengasse 49

Bis zum 5. November sind auch schriftliche Stellungnahmen an die Bezirksvorstehung Simmering möglich, Kennwort "Flohmarkt Ostbahn XI Platz". Entweder per Brief oder E-Mail an ostbahnXI @ raum2.at. (Schluss) red

