Naturfilmer Erich Pröll holt als erster Europäer Mustangs nach Österreich

Sein neues Buch "Abenteuer Mustang" erzählt die Geschichte dieser langen Reise

Wien (OTS) - In seinem Leben hat sich im wahrsten Sinne des Wortes schon immer sehr viel um Tiere gedreht. Zahlreiche Reisen führen den Naturfilmer Erich Pröll um die ganze Welt und in kaum erschlossene Gebiete. Es entstanden Filme über Alligatoren in Florida oder Gorillas im Kongo. Doch eine Tierart, die Erich Pröll schon immer besonders beeindruckt hat, sind die Mustangs.

Die amerikanischen Wildpferde, einst vom Aussterben bedroht, stehen in Amerika unter Schutz und dürfen nicht von Ausländern erworben werden. Nach jahrelangen Bemühungen ist es Erich Pröll trotz allem gelungen, drei Wildpferde bei einer Auktion zu adoptieren und auf seine oberösterreichische Ranch zu bringen. "Bevor es so weit war, dass ich diese edlen Tiere auf meiner Ranch begrüßen durfte, sind viele ereignisreiche Jahre vergangen, und auch ich habe eine Entwicklung durchgemacht: vom Greenhorn zum Cowboy", erzählt Erich Pröll.

Seine Herde aus ursprünglich drei Tieren ist mittlerweile auf fünf angewachsen - die Mustang-Zucht in Europa hat somit erfolgreich gestartet. In seinem neuen Buch "Abenteuer Mustang - Die Erfüllung eines großen Traums" (Goldegg Verlag) beschreibt Erich Pröll seinen Weg zum ersten europäischen Mustang-Besitzer, dem Leben mit Pferden und Erfahrungen mit weltbekannten Pferdetrainern. Die Geschichten dokumentiert er mit ausgewähltem Bildmaterial. Ab 31. Oktober strahlt ORFIII die 15-teilige Serie über Erich Prölls Reisen aus. Auch die Abenteuer mit seinen Mustangs werden nicht fehlen.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter:

http://www.goldegg-verlag.at/book/abenteuer-mustang/?tab=presse

Buchpräsentation



Erich Pröll präsentiert sein neues Buch "Abenteuer Mustang".



Datum: 2.12.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

Buchhandlung Thalia, 1030 Wien

Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien



