FPÖ-LPO Ragger: FPÖ lädt andere Parteien zu Zukunftsgesprächen ein

Der Koalition der rot-grünen Packler eine Koalition der Vernunft gegenüberstellen

Klagenfurt (OTS) - Nach dem rot-grünen Brachialakt bei der Besetzung des KABEG-Chefs lädt der freiheitliche Landesparteiobmann LR Christian Ragger alle vernünftigen politischen Kräfte des Landes ein, gemeinsam den rot-grünen Amoklauf zu stoppen. FPÖ-Obmann Christian Ragger: "Die Freiheitlichen nehmen ihre politische Verantwortung als zweitstärkste politische Kraft des Landes wahr und werden ÖVP, Team Stronach und die Vertreter des BZÖ zu Zukunftsgesprächen einladen".

Ragger sagte, man nehme anerkennend zur Kenntnis, dass ÖVP-Obmann Obernosterer oder Klubobmann Ferdinand Hueter zum Unterschied von dem auch in den eigenen Reihen höchst umstrittenen Landesrat Wolfgang Waldner erkannt hätten, dass sich Kärnten wegen der vollkommen aus dem Tritt geratenen SPÖ in ernster Gefahr befinde. Er gehe davon aus, dass ÖVP-Granden wie Wirtschaftskammer-Präsident Franz Pacher oder der Bauernbund-Präsident dies ähnlich sehen. Die FPÖ werde daher bei der Einladung zu Gesprächen auf diese Personen zugehen. Auch das in der vergangenen Woche breit diskutierte Thema einer Änderung der Landesverfassung müsse dabei zur Sprache gebracht werden. Ragger:

"Ich hoffe doch, dass sich auch in der ÖVP die Vernunft durchsetzt und nicht ernsthaft Slowenisch als zweite Landessprache eingeführt werden soll".

Ragger sagte weiter wörtlich: "Die vernünftigen Kräfte im Lande sind gefordert, die derzeit negative Entwicklung für Kärnten dringend zu stoppen. Der Koalition der rot-grünen Packler muss eine Koalition der Vernunft gegenübergestellt werden." Ragger appellierte abschließend auch an die Medien, an einer Allianz der Vernunft mitzuwirken. "Jene, die mit spitzer Feder die frühere Regierung abgeschrieben haben, sollen bitte nun dieselben Maßstäbe an Kaiser, Schaunig, Prettner, Holub und Co. anlegen!".

(Schluss)

