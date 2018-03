VIER PFOTEN Tierschutz App schützt Verbraucher nun auch vor Gänsefleisch aus Stopfmast und Lebendrupf

Rechtzeitig zur Martinigansl-Zeit bringt praktisches neues Feature mehr Transparenz

Wien (OTS) - VIER PFOTEN hat seine Tierschutz App um ein neues, praktisches Feature erweitert: Nach Käfigeiern können nun Verbraucher, rechtzeitig zur Martinigansl-Zeit, in Supermärkten feststellen, ob angebotenes Gänse- und Entenfleisch aus tiergerechter Haltung ohne Stopfmast, Lebendrupf oder Käfighaltung kommt. Der Käufer muss lediglich sein Handy auf den Barcode halten und das Produkt einscannen. Danach erhält er eine Statusmeldung, die über die Produktionsbedingungen und die Herkunft Auskunft gibt.

Das entsprechende Sortiment der österreichischen Supermarktketten wurde zuvor in die VIER PFOTEN Datenbank aufgenommen und mit der von der Tierschutzorganisation regelmäßig aktualisierten Positivliste der Produzenten von Gänsefleisch abgeglichen. Auf dieser Positivliste sind verantwortungsvolle Unternehmen genannt, die sich unangemeldeten und unabhängigen Kontrollen unterziehen und nachweislich auf Stopfmast, Lebendrupf und Käfighaltung verzichten. Sobald ein Produkt nicht auf der Positivliste stand, kontaktierte VIER PFOTEN den Hersteller und bat um Informationen.

"Wenn uns ein Hersteller auf Anfrage erklärt, dass sein Produkt nicht aus Stopfmast stammt, überprüfen wir dies und versehen das Produkt vorerst mit dem Status "Achtung". In der App erscheint die Information dann orange gekennzeichnet. Die Farbe grün zeigt, dass das Fleisch von einem verantwortungsvollen Unternehmen stammt, das auf Stopfmast, Lebendrupf und Käfighaltung verzichtet. Unter die rote Kategorie fällt Fleisch der Hersteller, von denen wir wissen, dass sie Tiere stopfen oder rupfen", erklärt Indra Kley, Kampagnenmitarbeiterin bei VIER PFOTEN. "Damit wollen wir den Markt transparenter machen und Konsumenten unterstützen, für die das Wohl der Tiere ein Kriterium ist."

Ist ein Produkt nicht in der Datenbank vorhanden, dann können die Nutzer dieses mit weiteren Infos (Foto, Name, Marke, Hersteller) an VIER PFOTEN senden. Der Vorschlag wird dann von der Organisation geprüft und gegebenenfalls in die Datenbank aufgenommen.

In Österreich gibt es unter anderen heimische Gänse aus tiergerechter, biologischer Haltung im Angebot. VIER PFOTEN empfiehlt besonders das Label "Österreichische Weidegans". Das Stopfen und Rupfen von Gänsen ist hierzulande verboten. In manchen Ländern ist es jedoch noch immer legal und bringt jährlich Millionen kranke Gänse hervor.

Das Stopfen ist eine der grausamsten Methoden, um Foie Gras (französisch für "fette Leber") herzustellen. Gänse und Enten werden zumeist zwei- bis dreimal am Tag zwangsgefüttert. Dabei wird ihnen ein Stopfrohr durch den Rachen gerammt und große Mengen Maisbrei über ein Druckluftsystem in den Magen befördert. Mit der Zeit verfettet die Leber, vergrößert sich dabei um das Zehnfache zu einem krankhaft veränderten Organ und erreicht ein Gewicht von bis zu einem Kilogramm. Am Ende der Mastzeit ist die Leber der Gänse so groß, dass sie kaum atmen oder sich bewegen können. Zusätzlich werden viele Tiere vor der Stopfmast auch noch bei lebendigem Leib gerupft, um Profit mit ihren Daunen zu machen. Da die Federn nachwachsen, können die Tiere während ihres kurzen Lebens bis zu vier Mal bei vollem Bewusstsein kahl gerupft werden. Häufig passieren dabei schwere Verletzungen, die - wenn überhaupt - ohne Narkose vor Ort wieder zusammengenäht werden.

"Die gute Nachricht ist, dass Konsumenten sehr wohl die Wahl haben", sagt Indra Kley. "Wenn Sie nicht selbst kochen, empfehlen wir in der Ganslzeit: Lassen Sie sich in Restaurants, Gasthäusern oder anderen Gastronomiebetrieben immer die Packung mit den Angaben zum Produzenten und dessen EWG-Nummer zeigen. Diese Nummer informiert über die Herkunft des Fleischs. So können Sie mithilfe unserer Positivliste überprüfen, ob der Hersteller auf tierquälerische Praktiken verzichtet." Die VIER PFOTEN Positivliste ist übrigens auch in der neuen App für den User verfügbar.

Die VIER PFOTEN Tierschutz App steht zum Download bereit unter

http://www.vier-pfoten.at/service/tierschutz-app/

Die VIER PFOTEN Positivliste finden Interessierte auf der Homepage unter http://www.ots.at/redirect/vierpfoten6

