Show des legendären Berliner Clubs der polnischen Versager

Kunsthalle Wien Museumsquartier, 19. November 2013, 19 Uhr. Special Project der VIENNA ART WEEK 2013

Wien (OTS) - Die germanophilen Polen Adam Gusowski und Piotr Mordel, Gründer des legendären Clubs der polnischen Versager in Berlin, beleuchten in ihrer Show die komplizierten nachbarschaftlichen Beziehungen mittels Satire. Ob die Schlacht am Kahlenberg unter Jan Sobieski oder Reinhold Messners Begegnung mit dem Yeti: Die Grenzen zwischen Erfolg und Versagen, Wahrheit und Projektion werden immer wieder neu gezogen und verrückt. Der Club der polnischen Versager ist eine slawische Insel des Misserfolgs, eine polnische Oase des Scheiterns inmitten der germanischen Perfektionslandschaft. Welche Welten haben wir in Mitteleuropa geschaffen?

Neben Auftritten in der Neuen Nationalgalerie in Berlin, im Großen Sendesaal des Rundfunks Berlin-Brandenburg und in den Staatstheatern in Frankfurt, Bremen, Hannover und Leipzig bespielen Gusowski und Mordel mit Bravour auch Klubs und Seniorenheime. Die mediale Präsenz wird schließlich durch Fernsehauftritte, wie etwa in der Talkshow von Alfred Biolek mit Britney Spears und Jürgen Flimm, und das Buch 'Der Club der polnischen Versager', erschienen im Rowohlt Verlag, gestärkt.

Der phänomenale Auftritt der beiden polnisch-deutschen "Versager"-Stars wird durch Christoph Theußl mit einem Schuss perfektem österreichischen Humor... abgerundet.

Eine Veranstaltung von Marcello Farabegoli als Special Project der Vienna Art Week 2013 gefördert vom bmukk - Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur sowie mit freundlicher Unterstützung durch die Kunsthalle Wien. www.marcello-farabegoli.net

Freier Eintritt. In deutscher Sprache.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marcello Farabegoli, Mobil: +43(0)660-143 52 54, info @ marcello-farabegoli.net, www.marcello-farabegoli.net