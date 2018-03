Neuer Volksbanken Fonds "VB Covered-Bond-Flex-PKG" kommt der Sicherheitsorientierung österreichischer Anleger besonders entgegen

Breit gestreute Rentenveranlagung in Anleihen mit doppelter Absicherung - Aktive Steuerung des Zinsänderungsrisikos

Wien (OTS) - Der Sicherheitsgedanke steht bei den österreichischen Anlegern laut aktuellen Umfragen an führender Stelle. Volksbank Investments bringt nun mit dem "VB Covered-Bond-Flex-PKG" einen neuen Investmentfonds auf den Markt, der sich durch einen mehrfachen Sicherheitsgedanken auszeichnet: Der Fonds kombiniert die Vorteile einer breiten Rentenveranlagung in besicherte Anleihen (Anleihen mit doppeltem Rückgriffsrecht) mit der sicherheitsorientierten Flex-Systematik. Anhand diesem systematischen, regelbasierten Investmentprozess (Flex) wird das Zinsänderungsrisiko gesteuert, um in Phasen steigender Zinsen Kursverluste im Portfolio abzufedern. Bei einem positiven Trend wird die 'Absicherung' wieder aufgelöst, wodurch das volle Renditepotenzial des Basisportfolios ausgeschöpft werden kann.

Der "VB Covered-Bond-Flex-PKG" investiert zu rund zwei Drittel in Covered Bonds ausschließlich aus den EWR-Staaten. Das übrige Drittel wird in das Staatsanleihenuniversum der Eurozone investiert. Unter anderem wird mit einer Mindestquote von 30% Staatsanleihen sichergestellt, dass der Fonds Pensionskassen-Gesetz (PKG) konform ist. Alle verwendeten Anleihen sind ausschließlich auf Euro-Basis, tragen somit kein Fremdwährungsrisiko und weisen Investment Grade auf.

Der "VB Covered-Bond-Flex-PKG" ist damit sowohl als Anlage für Pensionsrückstellungen geeignet, als auch GFB-fähig, eignet sich also für Anschaffungen im Sinne des Gewinnfreibetrages gem. § 10 EStG.

VB Covered-Bond-Flex-PKG - die Facts:

ISIN: AT0000A138L7 (A), AT0000A138M5 (T)

KAG: Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Depotbank: Österreichische Volksbanken-AG, Wien

Ausgabeaufschlag: einmalig 3%

Verwaltungsgebühr: 0,4% p.a.

Geschäftsjahr: vom 01.06. bis 31.05

Ertragsverwendung: ausschüttend, Auszahlung ab 31.08. thesaurierend, KESt-Auszahlung ab 31.08

Fondswährung: Euro

