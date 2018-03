Stärkung der Politischen Bildung muss im Rahmen der PädagogInnenbildung NEU absolute Priorität haben

Wien (OTS) - Mindestanforderungen für die Berücksichtigung der Politischen Bildung in der PädagogInnenbildung NEU sind das Ergebnis einer Konferenz, zu der die Interessensgemeinschaft Politische Bildung (IGPB) gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik (GDÖ) und der Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft (ÖGPW) am 25. Oktober 2013 eingeladen hatte. Mehr als 50 VertreterInnen zahlreicher Universitäten und Pädagogischen Hochschulen erarbeiteten gemeinsam einen Katalog von Forderungen, um die dringend notwendige Berücksichtigung der Politischen Bildung an den Universitäten und Pädagogischen Hochschulen sicherzustellen.

Übereinstimmung herrschte bei den ExpertInnen in der Einschätzung, dass aus Anlass der PädagogInnenbildung Neu in den Studienprogrammen für das Unterrichtsfach "Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung" eine deutliche Ausweitung der Anteile für Politische Bildung vorgenommen werden muss. Derzeit beschränkt sich dieser Anteil in vielen Hochschulen auf kaum mehr als zehn Prozent des Fachstudiums. Thomas Hellmuth, Vorsitzender der Interessensgemeinschaft Politische Bildung, dazu: "Es ist inakzeptabel, dass Lehrerinnen und Lehrer im Fach Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung zwar gut Geschichte, aber nur randständig oder überhaupt nicht jene Wissenschaften studieren, die für fachlich fundierte Politische Bildung unerlässlich sind. Hierzu gehören vor allem Politikwissenschaft, Soziologie und Didaktik der Politischen Bildung." Während die ersten beiden Wissenschaften zumindest an den Universitäten vorhanden, aber zumeist nicht an der LehrerInnenbildung beteiligt sind, gibt es für die Politikdidaktik derzeit in Österreich keine einzige besetzte Professur. Dieter Segert von der Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft bekräftigt: "Es ist evident, dass der Politikwissenschaft hier eine größere Verantwortung zukommen muss und ich weiß mich einig mit engagierten VertreterInnen meines Faches, die u.a. seit vielen Jahren die ,Informationen zur Politischen Bildung' herausgeben, dass sich die österreichische Politikwissenschaft bei entsprechenden Rahmenbedingungen deutlich stärker engagieren wird."

Überhaupt steht es um die Fachdidaktiken in Österreich nach wie vor nicht zum Besten. Der ernüchternde Befund von Alois Ecker, Obmann der Österreichischen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik: "Geringe institutionelle Unterstützung und Absicherung, vergleichsweise kleine Studienanteile und nur wenige fachdidaktische Professuren erschweren eine qualifizierte LehrerInnenbildung." Auf der Tagung wurden daher die institutionelle Verankerung der Fachdidaktiken in eigenständigen Organisationseinheiten sowie ein Anteil fachdidaktischer Studien von mindestens 20 bis 30 Prozent des Gesamtstudiums im Unterrichtsfach "Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung" gefordert.

Aber auch bei den Inhalten des Studiums besteht, so die einhellige Auffassung der KonferenzteilnehmerInnen, dringender Verbesserungsbedarf. Mindestens die wichtigsten Kerndisziplinen der Politikwissenschaft und der Soziologie müssten von den Studierenden dieses Fachs verbindlich zu belegen sein. Grundlagenkenntnisse sollten hierbei vor allem in Themenfeldern wie Politischer und Soziologischer Theorie, Politische Systeme, Gesellschaftsstruktur sowie Internationaler Politik erworben werden. Dies gelte auch für angehende LehrerInnen an Volksschulen, welche im Rahmen des Sachunterrichts in vielerlei Hinsicht mit Politischer Bildung befasst sind, hierauf bislang aber kaum vorbereitet werden. Bei der Ausgestaltung solcher Studienangebote komme es allerdings darauf an, den Bezug zu den entsprechenden Themen im Unterricht herzustellen.

Weiters wurde gefordert, dass endlich auch aus dem seit 1978 bestehenden Grundsatzerlass, der Politische Bildung als Unterrichtsprinzip für alle Schultypen und Fächer definiert, Konsequenzen für die LehrerInnenbildung gezogen werden: Künftig sollten alle Lehramtsstudierenden aller Fächer ein Studienmodul "Politische Bildung" belegen müssen, welches sowohl politikwissenschaftliches als auch politikdidaktisches Grundwissen vermittelt.

Rückfragen & Kontakt:

Ass. Prof. Dr. Thomas Hellmuth

Vorsitzender der Interessensgemeinschaft Politische Bildung (IGPB)

Tel.: 0662/80 44-4751

thomas.hellmuth @ sbg.ac.at

www.igpb.at