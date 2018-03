SOS Mitmensch: Jung, qualifiziert, seit 10 Jahren in Österreich, aber keine Aufenthaltssicherheit

Politik mobbt hochmotivierte Menschen aus Land heraus

Wien (OTS) - "Es ist eigentlich zum Haare ausraufen. Anstatt Leuten, die qualifiziert und hochmotiviert sind, eine Perspektive zu bieten, mobbt sie die österreichische Politik aus dem Land heraus. Österreich stellt sich damit selbst ein Haxerl", ärgert sich Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. Anlass für seinen Ärger ist der Fall des 32-jährigen Sujan Dhamala. Der Nepalese kam Anfang 2004 nach Österreich, absolvierte an einer Privatuniversität zwei Wirtschaftsstudien, jobbte währenddessen und danach als Zeitungszusteller und als persönlicher Assistent für eine Person mit Behinderung und steht jetzt dennoch kurz davor, das Land wieder verlassen zu müssen.

Nur "Traumjob" hilft

Der Grund: Trotz seiner Qualifikation und seinem fast 10-jährigen Aufenthalt in Österreich gewährt ihm die österreichische Politik weder einen sicheren Aufenthaltsstatus noch vollen Zugang zum Arbeitsmarkt. Zur Erlangung einer Rot-Weiß-Rot-Karte bräuchte Dhamala einen "Traumjob" als hoch bezahlter Angestellter. Mit einem üblichen Einstiegsgehalt oder einer Tätigkeit als Selbständiger hat er keine Chance auf die erlösende Aufenthalts- und Arbeitskarte.

Situation der permanenten Unsicherheit

"Österreich ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich mag das Land sehr und würde gerne hier bleiben und etwas beitragen, aber die Politik macht es mir und meiner Frau sehr, sehr schwer", so der in Wien lebende Dhamala. "Wir erwarten in Bälde unser erstes Kind. Wir wollen es aber nicht in einer Situation der permanenten Unsicherheit aufziehen. Deshalb denken wir ernsthaft darüber nach, Österreich wieder zu verlassen, auch wenn es uns weh tut."

Letzte Hoffnung: Neues Regierungsprogramm

Der letzte kleine Funken Hoffnung für Dhamala sind die laufenden Regierungsverhandlungen. "Als Sebastian Kurz Integrationsstaatsekretär wurde, war ich begeistert. Ich war mir sicher, dass jetzt Leistungsbereitschaft wirklich anerkannt werden wird und für Menschen wie mich Perspektiven geschaffen werden. Aber es hat sich so gut wie nichts bewegt. Meine letzte Hoffnung ist, dass sich jetzt nach den Wahlen doch etwas ändert und mir die Politik in Österreich eine faire Zukunftschance gibt", so Dhamala.

SOS Mitmensch unterstützt Dhamala

Die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch macht sich für ein Aufenthalts- und Arbeitsrecht des Nepalesen stark. "Für uns war gleich nach dem ersten Gespräch mit Herrn Dhamala klar, dass wir ihn unterstützen. Nicht nur weil er ein sehr sympathischer und gewinnender Mensch ist, sondern auch weil sich viele in einer ähnlichen Situation wie er befinden", so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak. Pollak verweist auf den Fall der jungen kolumbianischen Doppelstudienabsolventin, die Anfang des Jahres beinahe wegen der Einkommenshürden für die Rot-Weiß-Rot-Karte Österreich verlassen musste. Erst durch eine beispiellose Welle der Solidarität konnte sie hier bleiben. Die Politik hat sich seitdem jedoch nicht bewegt.

Neues Rot-Weiß-Rot-Modell gefordert

SOS Mitmensch fordert die Einführung einer eigenen Rot-Weiß-Rot-Karte für Personen, die bereits langjährig in Österreich leben. "Wer hier über viele Jahre lebt, sollte auch die realistische Chance haben, dauerhaft Teil der österreichischen Gesellschaft zu werden. Das darf nicht an unflexiblen Modellen und überzogenen Einkommenserfordernissen scheitern. Es ist Aufgabe der Regierung, Zukunftsperspektiven zu schaffen, nicht sie zu torpedieren", so Pollak in Richtung RegierungsverhandlerInnen von SPÖ und ÖVP.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch

Alexander Pollak

Tel.: 0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at