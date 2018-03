LGV Frischgemüse lädt zur Bilanzkonferenz am 5. November

Gemüsegärtner trotzen Wetterkapriolen

Wien (OTS) - Hitzewellen, Kälteeinbrüche, Hochwasser: Das Jahr 2013 war geprägt von zahlreichen Wetterextremen. Der naturnahe Anbau von heimischem Gemüse ist in erster Linie abhängig vom Wetter. Welche Herausforderungen die heimischen Gärtner in dieser Saison zu meistern hatten, um die Versorgung der Österreicher mit frischem Gemüse sicherzustellen, und welche Trends sich am Gemüsemarkt abzeichnen, präsentiert Ihnen Marktführer LGV-Frischgemüse.

Sprecher: LGV-Vorstand Mag. Gerald König und Aufsichtsratsvorsitzender KDir. Robert Fitzthum

LGV Frischgemüse lädt zur Bilanzkonferenz am 5. November



Datum: 5.11.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Restaurant Hansen in der Börse

Wipplingerstraße 34, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

LGV-Frischgemüse Wien reg. Gen. M. b. H.

Kerstin Olsa

Haidestraße 22, 1110 Wien

Tel.: +43 (0) 1/76069-410

k.olsa @ lgv.at

www.lgv.at