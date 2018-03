Haus der Fotografie Wien - Fotoausstellung "Land in Sicht"

Wien (OTS) - Nach dem Fotohappening des Porträtmarathons www.portraitmarathon.at folgt am Donnerstag, 14.11.2013 die Vernissage zur Fotoausstellung "Land in Sicht" im Haus der Fotografie Wien.

Land in Sicht - Aktuelle österreichische Landschaftsfotografie

Für die Ausstellung "Land in Sicht" widmen sich sechs österreichische FotografInnen dem vielleicht klassischsten Genre der Fotografie. Ihre Positionen zur Landschaftsfotografie spiegeln den aktuellen Stand einer zeitgenössischen Rezeption von Landschaft und der Präsenz des Menschen in der Natur wider. Die ausgestellten fotografischen Arbeiten schlagen eine Brücke zwischen Tradition und Moderne, klassischer Landschaftsansicht und Entfremdung des Sujets sowie der Verwendung neuer Technologien. So treffen in der Fotoausstellung "Land in Sicht" verschiedene Darstellungsweisen des Themas aufeinander und schaffen miteinander eine aktuelle Perspektive auf das, was wir als Landschaft wahrnehmen.

"Das Land ist das, was nicht gesagt werden kann, ist Raum und Zeit. Das Land ist die Haut und die Seele von etwas Enormen. Das Land erweckt neue Wirklichkeiten in uns [...]."

Mario Giacomelli

Frei nach dem italienischen Fotografen Mario Giacomelli entwerfen die FotografInnen ein Abbild unserer Umwelt, das sich in seiner Flüchtigkeit einer Beschreibung so leicht entzieht.

Fotografien von: Sonja Bachmayer/ René Baumgartner/ Markus Hippmann/ Heidi Mehl/ Richard Pobaschnig/ Andreas Svirak

Die KünstlerInnen werden bei der Ausstellungseröffnung persönlich anwesend sein.

Vernissage: Donnerstag, 14.11.2013, 20 Uhr

FotoQuartier Wien, Margaretenstraße 127, 1050 Wien

Öffnungszeiten: 18.11.-28.11.2013, Mo-Do, 16-18 Uhr

