ImmoPolizze - mit Sicherheit profitabel

Immobilienrendite AG geht mit 6,5 % Rendite im Versicherungsmantel auf Roadshow

Wien (OTS) - Mit der ImmoPolizze hat die Immobilienrendite AG eine fondsgebundene Lebensversicherung geschaffen, mit der ein Immobilieninvestment bereits ab 100 Euro für jedermann möglich wird. Zudem bietet sie die zusätzliche Sicherheit des österreichischen Grundbuchs. Das Kapital wird in eine Anlage investiert, die das Risiko über alle Immobilien-Assetklassen streut. Damit lukrieren Anleger langfristig Vorteile aus der Dynamik der Wirtschaft und der Sicherheit des Wohnens. Der im Hintergrund stehende Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Immobilienunternehmen, die eine überdurchschnittliche Rendite erzielen.

Mit dem ehemaligen Standard-Life-Chef Walter Schuster konnte ein Partner für den Vertriebsaufbau gewonnen werden, der es nachweislich versteht, mit einem motivierten, kleinen Team im Vertrieb und Backoffice hervorragenden Service zu liefern und das Produkt langfristig an der Marktspitze zu positionieren. Er hat in der ImmoPolizze ein Produkt mit echten Alleinstellungsmerkmalen erkannt, welches mehr als 6 % Rendite jährlich fix in einen kostengünstigen Versicherungsmantel einbringt. Die Polizze ist bei überschaubarem Risiko in allen Immobilien-Assetklassen investiert und stellt somit auch für unabhängige Vermittler ein perfektes Produkt dar, das genau das bietet, was viele Kleinanleger suchen: eine fixe, attraktive Rendite schon bei kleinen Prämien.

Die Roadshow für Vermittler startet am 13. November in Graz, 14. Klagenfurt, 15. Linz, 19. und 20. Wien, 21. St. Pölten, 22. Wiener Neustadt. Wir laden jeweils zu einem Frühstück zum Kennenlernen des interessanten Produkts ImmoPolizze ein. Beginn wird immer um 09:19 Uhr sein. Anmeldungen werden unter roadshow @ immopolizze.at oder online auf www.immopolizze.at angenommen und die genauen Locations dementsprechend bekannt gegeben.

Die Immobilienrendite AG hat mit Unternehmensanleihen bereits fast 8 Mio. Euro eingesammelt - und zu den vereinbarten Bedingungen wieder ausgezahlt. Bei den Immobilien sucht sie "Rohdiamanten", die ein besonderes Potenzial haben, welches sie mit ihrem erfahrenen Team realisiert. Zudem ist die Immobilienrendite AG ein Familienbetrieb, der sich seit über 60 Jahren im Kerngeschäft mit Sanierungen und Umbauten beschäftigt, darin auch sein gesamtes eigenes Vermögen investiert hat und deshalb einen sehr risikobewussten Zugang dazu hat. Durch die Immobilienrendite-Polizze können nun auch Kleinanleger davon profitieren und an diesem Erfolg teilhaben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter roadshow @ immopolizze.at sowie auf www.immopolizze.at.

Rückfragen & Kontakt:

Walter Schuster

Tel.: 01 479 70 53

E-mail:roadshow @ immopolizze.at