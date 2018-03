VeroPay: Smarte Bezahl-App erobert Österreich

Ab sofort lassen sich Einkäufe in MERKUR Märkten und Hartlauer Geschäften mit der Bezahl-App VeroPay bezahlen. Die Zahlungstechnologie ist jetzt mit allen Girokonten kompatibel.

Wien (OTS) - VeroPay startet ein neues Payment-Zeitalter: Mit der App können Kunden ab sofort auf Wunsch in 128 MERKUR Märkten und 160 Hartlauer Geschäften österreichweit sowie in 225 Filialen der Tiroler Handelskette MPREIS mit dem Smartphone bezahlen. Die Zahlung erfolgt dabei über das eigene Bankkonto. Ein Durchbruch, erklärt Michael Suitner, Erfinder der Technologie und Geschäftsführer von Secure Payment Technologies: "Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv an der Weiterentwicklung der App gearbeitet. Jetzt fokussieren wir uns stark auf den Ausbau der Kooperationen, damit Anwender bald überall bequem mit dem Smartphone bezahlen können." Die App ist für iOS und Android verfügbar. Unterstützt wird das Unternehmen beim flächendeckenden Ausbau vom aws mit einer hohen sechsstelligen Seedfinanzierung aus den Mitteln des BMWFJ.

Neue Partner zum österreichweiten Start

Mit MERKUR und Hartlauer hat VeroPay gleich zu Beginn des Österreich-Rollouts zwei starke Partner mit ins Boot geholt. MERKUR Vorstand Klaus Pollhammer freut sich den Mitgliedern des Treueprogramms "Friends of MERKUR" nun ein weiteres, innovatives Service bieten zu können: "Durch die Anbindung der MERKUR App an die VeroPay App können unsere Stammkunden beim Vorzeigen ihrer elektronischen Kundenkarte mit einem einzigen Handgriff - neben Services wie etwa dem Einlösen ihrer persönlichen Gutscheine - jetzt auch direkt und unkompliziert über ihr Smartphone bezahlen." Große Zukunftschancen für die Bezahl-App sieht auch Handyexperte Robert Hartlauer: "Das Smartphone übernimmt in unserem Alltag immer mehr Aufgaben. Damit zu bezahlen, ist nur der nächste logische Schritt. Mit VeroPay bieten wir unseren Kunden eine neue innovative und kostenlose Bezahlmöglichkeit." Kunden der Handelsunternehmen müssen sich lediglich auf der VeroPay Website anmelden und die App auf ihr Smartphone laden.

Tiroler Know-how für Österreich

Mit dem landesweiten Rollout geht auch die Umbenennung der App in VeroPay einher. Seit gut einem Jahr ist die innovative Zahlungstechnologie unter dem Namen "Secure Shopping" in den Filialen des Tiroler Lebensmittelhändlers MPREIS im Einsatz. MPREIS Unternehmenssprecherin Ingrid Heinz kann daher bereits ein erstes Fazit ziehen: "Die App wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. Viele haben anfangs einfach mal eine neue Zahlungsmethode ausprobieren wollen und sind dann dank des Komforts und der überzeugenden Schnelligkeit dabei geblieben." Entscheidender Vorteil der App ist auch die intuitive und simple Bedienung: Nach Eingabe des persönlichen PIN-Codes zeigt VeroPay einen Strichcode am Display des Smartphones an. Sobald der Strichcode von der Scanner-Kasse gelesen wird, ist der Einkauf im Bruchteil einer Sekunde bezahlt und der Bezahlcode verbraucht. Abgerechnet wird wie gewohnt über das Girokonto.

Höchste Sicherheit beim Bezahlen

VeroPays Bankpartner der ersten Stunde ist die Hypo Tirol Bank. Die gewachsene Partnerschaft äußert sich auch in einer eigenen Hypo VeroPay App. Überzeugt haben Hypo Tirol Vorstand Johann Kollreider die umfassenden Sicherheitsvorkehrungen: "Während andere Bezahltechnologien sensible Daten am Smartphone speichern, wird bei VeroPay nur eine anonymisierte Identifikationsnummer an das Rechenzentrum übertragen, welche die Abbuchung vom Bankkonto einleitet. Damit bleiben alle Daten sicher bei uns. Die Anwendung ist außerdem durch einen PIN-Code und durch Einkaufslimits geschützt und schafft dadurch zusätzliches Vertrauen." Michael Suitner zieht abschließend Resümee: "Das Zahlen mit Bargeld wird zunehmend von neuen Technologien abgelöst. Mit unserer Bezahltechnologie, die seit über einem Jahr einwandfrei im Echtbetrieb funktioniert, zeigen wir, dass Bezahlen mit Smartphone keine Eintagsfliege, sondern die Zukunft des mobilen und sicheren Bezahlens ist."

