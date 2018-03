Gogo agiert weltweit: Gogo vereinbart Partnerschaft mit Japan Airlines zur Bereitstellung von Bordinternet

(PRN) - ITASCA, Illinois, 29. Okt. 2013 /PRNewswire/ - Gogo , das weltweit führende Unternehmen im Bereich Bordkonnektivität und ein Vorreiter bei drahtlosen digitalen Bordunterhaltungslösungen, gab heute bekannt, dass es einen Vertrag mit Japan Airlines (JAL) zur Bereitstellung des Bordinternetdienstes von Gogo bei der gesamten inländischen Flotte von JAL, die aus 77 Flugzeugen besteht, unterschrieben hat.

"Wir sind endlos begeistert, gemeinsam mit JAL die Konnektivitätsdienste von Gogo den JAL-Passagieren bereitzustellen", sagte der President und CEO von Gogo, Michael Small. "Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das Vorhandensein von Konnektivität eine Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit von Fluggesellschaften geworden ist. Wir freuen uns, diesen Dienst für JAL bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass deren Passagiere während ihrer Reisen produktiv, verbunden und unterhalten bleiben."

Der neue Dienst wird die Ku-Satellitenkonnektivitätstechnologie von Gogo nutzen und den JAL-Kunden wahrscheinlich ab Anfang des Sommers 2014 zur Verfügung stehen.

"Gogo ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Bordkonnektivitätslösungen und wir sind begeistert, mit Gogo zusammenzuarbeiten, um als erste japanische Fluggesellschaft den Passagieren in inländischen Flugzeugen einen Internetdienst anzubieten", sagte Yoshiharu Ueki, President von JAL. "JAL ist stets bestrebt, Passagieren ein einmaliges und absolut erfrischendes Borderlebnis zu bieten - und unseren Passagieren auf inländischen Flügen Internetzugriff anzubieten, ist Teil dieses Erlebnisses."

Informationen zu Gogo

Gogo ist das weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Bordkonnektivität und drahtlose digitale Bordunterhaltungslösungen. Mit den exklusiven Produkten und Diensten von Gogo können Passagiere mit WLAN-fähigen Geräten in mehr als 2.000 Verkehrsflugzeugen, die mit Gogo ausgestattet sind, online gehen. Partner im Bereich Bordkonnektivität sind American Airlines, Air Canada, AirTran Airways, Alaska Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Japan Airlines, United Airlines, US Airways und Virgin America. Partner im Bereich Bordunterhaltung sind American Airlines, Delta Air Lines, Scoot und US Airways. Neben dem Geschäft mit kommerziellen Fluggesellschaften hat Gogo mehr als 6.500 Geschäftsflugzeuge mit seinen Kommunikationsdiensten ausgestattet.

Auf dem Boden arbeiten die mehr als 600 Angestellten in Itasca, Illinois, und Broomfield, Colorado, sowie London ständig daran, das Fliegen als ein produktives, sozial vernetztes und rundum erfreulicheres Erlebnis neu zu bestimmen. Bleiben Sie in Kontakt mit Gogo unter www.gogoair.com, auf Facebook unter www.facebook.com/gogo und auf Twitter unter www.twitter.com/gogo.

