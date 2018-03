LED Package LM561B von Samsung schließt LM-80 Test erfolgreich ab

Samsung Electronics Co. Ltd. gibt bekannt, dass seine LM561B, eine hocheffiziente Mid-Power LED die 6000 Stunden Testdauer gemäß LM-80 erfolgreich abgeschlossen hat. Der LM-80 Test wurde vom Energy Star-Programm des US Departments of Energy entwickelt und ist ein im Markt voll anerkannter Teststandard zur Messung des Lichtstromrückgangs der LEDs über eine definierte Testdauer.

"Mit dem erfolgreichen Abschluss des LM-80 Tests bekräftigen wir, dass es sich bei unserer LM561B um eine hervorragende Mid-Power Lösung handelt, die für Premium LED-Beleuchtungsanwendungen mit hoher Lichtausbeute und Zuverlässigkeit optimiert ist", sagt Bangwon Oh, Senior Vice President of LED Lighting Marketing, Samsung Electronics. "Aufgrund der überaus positiven Ergebnisse des LM-80 Tests erwarten wir, dass unser LM561B Produktangebot eine noch größere Akzeptanz bei den Kunden findet und somit vermehrt in LED-Anwendungen zum Einsatz kommt."

Samsungs LM561B hat die 6.000 Stunden nach LM-80 erfolgreich durchlaufen. Mit Hilfe der TM-21 Berechnungsmethode ergibt sich bei einer Bestromung von 150mA und bei einer Betriebstemperatur von 85°C eine Lebensdauer (L70) von 93.000h. Dies bedeutet, dass die Samsung LM561B nach 93.000 Stunden mindestens 70% des anfänglichen Lichtstromes beibehält. Dieses Ergebnis prädestiniert das LED-Licht speziell für Anwendungen, die eine hohe "Lumen Maintenance" verlangen.

Die Samsung LM561B, zum Jahresbeginn vorgestellt, wurde für LED-Beleuchtungsanwendungen wie LED-Röhren, LED-Umgebungsbeleuchtung, Deckenleuchten und Retrofit-Lampen entwickelt und bietet eine Lichtausbeute von 170lm/W. Das LM561B-Produktangebot umfasst Modelle mit vielen verschiedenen Farbtemperaturen. Um das weite Spektrum an Kundenanforderungen zu erfüllen, kann die LM561B zusätzlich als "Quarter Binning" angeboten werden.

