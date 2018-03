Weihnachten und Silvester im MuTh

Wien (OTS) - MuTh - Konzertsaal der Wiener Sängerknaben bietet seinem Publikum für die Weihnachtszeit und Silvester ein besonderes Programm: Weihnachtskonzerte der Wiener Sängerknaben, eine großes Silvesterkonzert mit Janoskas und Freunden sowie ein Konzert im Neuen Jahr mit dem Philharmonischen Ensemble-Wien. Tickets für das Weihnachts- und Silvesterprogramm sind bereits erhältlich.

"Pulchra ut luna, electa ut sol", das Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben am 5. und 6. Dezember um 19:30 Uhr und am 7. Dezember um 11:00 Uhr, ist ein Fest für Maria - die Mutter Gottes. Mit Musik der Gregorianik bis zur Moderne, Motetten und Weihnachtsklassikern wie "Stille Nacht" sowie dem Eingangschor "Jauchzet, frohlocket" aus dem Weihnachtsoratorium von J. S. Bach, stimmen die Buben auf die Weihnachtszeit ein.

Anlässlich des einjährigen Geburtstags von MuTh, findet am 15. Dezember von 10-14 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Bei freiem Eintritt kann man entdecken, was sich im Haus getan und verändert hat. Es gibt Führungen durch das Haus und der neueste Film der Wiener Sängerknaben "Bridging the Gap" wird gezeigt. Dabei werden die BesucherInnen mit weihnachtlichen Köstlichkeiten verwöhnt.

Für die kleinen Gäste und ihre Familien hat MuTh ein ganz besonderes Programm. "Kamfu mir helfm?" am 1. Dezember um 11:00 Uhr ist ein Konzert und eine Lesung für die ganze Familie. Chris Pichler erzählt tierisch-lustige Geschichten aus dem Zoo und anderswo. Musikalisch begleitet wird sie dabei vom Baole Quintett Wien. Die Konzertkarte gilt auch als freie Eintrittskarte für ein Kind in Begleitung eines Erwachsenen für den Tiergarten Schönbrunn.

"Die Weihnachtsgeister", am 19. Dezember um 17:00 Uhr, ist ein Singspiel von Peter Ahorner und Die Strottern. Bei der Adaption von Charles Dickens' "A Christmas Carol" wird mit viel Humor die Geschichte von Rudi Raff, einem reichen und geizigen Geschäftsmann, erzählt, der in jedem Mitmenschen nur den Schmarotzer wittert. Doch da erscheinen ihm drei Geister und Rudi Raff wird langsam klar, dass Geld allein nicht glücklich macht.

Am 31. Dezember feiert MuTh "The Big Mulatság" - ein großes Silvesterkonzert. Um 19 Uhr findet ein Konzert des Janoska Ensembles mit Natalia Ushakova, Conchita Wurst und Sunnyi Melles statt. Mit einem Silvester Cocktailbuffet ab 21 Uhr, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Um 22 Uhr beginnt dann "The Big Party" mit dem großen Janoska Festorchester, dem No Limit Jazz Trio und DJ Bird. Gemeinsam wird in das neue Jahr 2014 hinein gefeiert!

Das neue Jahr beginnt im MuTh am 2. Jänner 2014 um 19:30 Uhr mit einem eigenen "Konzert im Neuen Jahr". Das Philharmonische Ensemble-Wien, bestehend aus Mitgliedern der Wiener Philharmoniker, holt die Atmosphäre des weltberühmten Neujahrskonzerts aus dem Goldenen Saal ins MuTh. Das Ensemble spielt an diesem Abend Werke von Lanner, Fahrbach, Tschaikowsky, der Strauß-Dynastie und vielen anderen. Mit einem Glas Sekt wir auf ein erfolgreiches neues Jahr 2014 angestoßen.

