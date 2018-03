Aviso: Start der Agenda Favoriten

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 13. November 2013, laden das Team der Lokale Agenda 21 und die Bezirksvorstehung ab 18 Uhr zum offiziellen Start der Agenda Favoriten in den Festsaal des Amtshauses ein. Das Motto lautet "Mitreden, mitarbeiten, mitgestalten in Favoriten". Das Agenda-Team möchte BürgerInnen dabei unterstützen, ihre Ideen für die Zukunft des 10. Bezirks gemeinsam mit Bezirkspolitik und Stadtverwaltung zu verwirklichen. Eine Anmeldung zur Kinderbetreuung vor Ort ist ebenfalls möglich unter info @ agenda-favoriten.at

Weiterführende Informationen zur Veranstaltung unter:

www.agenda-favoriten.at

Datum: Mittwoch, 13.11.2013 um 18.00 Uhr Ort: Amtshaus der Bezirksvorstehung Favoriten, Festsaal 10., Keplerplatz 5, 1. Stock

