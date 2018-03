Der Prater rockt - der einzigartige Wintermarkt am Riesenradplatz!

Winterzug, Clowndoctors, gratis Konzerte von Gospel bis Rock und vieles mehr im Wiener Prater!

Wien (OTS) - Vom 16. November 2013 bis zum 6. Jänner 2014 lockt der Wintermarkt in den Wiener Prater! Am Platz zwischen Riesenrad und Madame Tussauds sorgen in den Wochen rund um die Weihnachtszeit liebevoll gestaltete "Standln" für die richtige Winterstimmung. Das Programm steht ganz unter dem Motto: "Spaß mitten in Wien!" und den gibt es hier täglich für Groß und Klein: Kindererlebnisfahrten, eine Reise mit dem Winterzug, musikalische Live-Acts auf der Wintermarktbühne, Showeinlagen, und natürlich heiße Getränke und kulinarische Schmankerln aus der traditionellen Altwiener Küche!

Der Prater rockt

Sieben Wochen lang stehen jeden Donnerstag, Freitag und Samstag ab 19.00 Uhr Musik-Acts auf dem Programm, die von Gospel über Swing bis hin zu Rock-, Soul- und Funk-Konzerten alles bieten, was das Besucherherz begehrt. Auch bei der Beschallung tagsüber setzt der Wintermarkt auf eine eher untypische Weihnachtsmusik - nämlich auf Hits und Oldies wie Rat Pack u.ä.. Das gesamte Konzertprogramm finden Sie ab 1. November unter: www.wintermarkt.at

Leuchtende Kinderaugen...

Der Coca-Cola Weihnachtsmann lädt ab 16.11.2013 jeweils von Donnerstag bis Sonntag zu einem gemeinsamen Foto in sein Riesen-Iglu! Besonders für die Kleinen ist das Treffen mit dem Nikolo das große Hiighlight - am 6. Dezember 2013 ist er zu Besuch am Wintermarkt am Riesenradplatz im Wiener Prater.

Abenteuer und Spaß am Wintermarkt garantiert die Kinder Adventure Tour! Jeweils am Samstag, Sonntag und an allen Feiertagen führt die Reise im beheizten Praterzug durch den Vergnügungspark zu drei Kinderattraktionen: Kinder-Indoor-Autobahn, 1. Wiener Pony-Caroussel und Silberbergwerk-Grottenbahn. Lassen Sie sich auf der Reise durch den winterlichen Prater vom Riesenrad verzaubern, bestaunen Sie das welthöchste Kettenkarussell u.v.m.

Tickets: Praterinformation am Riesenradplatz

Fahrzeiten: Sa., So., Feiertage jeweils um 14:00 Uhr, 15:00 Uhr Speziell am 24.12.2013: 12.00, 13.00 Uhr, 14.00 Uhr & 15.00 Uhr Weitere Informationen finden Sie unter www.wintermarkt.at

Spaß für die ganze Familie gibt es zudem bei Madame Tussauds, dem Autodrom, dem Luftikus und vielen anderen Attraktionen im Wurstelprater!

Die ROTE NASEN Clowndoctors sorgen für fröhliche Gesichter!

ROTE NASEN unterstützen und Winterzauber genießen! Am Wintermarkt wird das Spenden leicht gemacht - unterstützen Sie mit dem Häferleinsatz von 2,- Euro - die ROTE NASEN Clowndoctors und schenken Sie so den kranken Kindern in Wiens Spitälern gerade in der Weihnachtszeit Lachen und Hoffnung!

Als kleines Dankeschön erhalten die edlen Spender eine rote Schaumstoffnase, die sich auch wunderbar als schicker Wärmer für jede kalte Nase eignet. Außerdem treten die ROTE NASEN Clowndoctors jeden Sonntag im Advent um 15 Uhr live am Riesenradplatz auf und zeigen, was sie drauf haben.

Perchten und Silvester im Prater

Der traditionelle Perchtenlauf am 1.12.2013 um 17.00 Uhr durch den Prater ist ein weiteres Highlight des Wintermarktes am Riesenradplatz.

Auch der Jahreswechsel im Prater ist besonders stimmungsvoll. Romantisch das Ambiente, Musik zum Feiern und um Mitternacht das einzige musiksynchrone Feuerwerk der Stadt. Ein unvergessliches Erlebnis, das man auf keinen Fall verpassen sollte!

Details dazu finden Sie unter: www.wintermarkt.at

Öffnungszeiten Wintermarkt

Mo - Fr: 12.00 - 22.00 Uhr

Sa, So & Feiertag: 11.00 - 22.00 Uhr

24.12.2013: 12.00 - 16.00 Uhr

31.12.2013/1.1.2014 12.00 - 02.00 Uhr

Infos: www.wintermarkt.at.

Der November auf der "Wintermarkt am Riesenradplatz" Bühne:

16.11.2013, 19.00 Uhr | BIG JOHN & The Vienna Gospel and Soul Society (Gospel/Soul) 21.11.2013, 19.00 Uhr | Clara Blume (Rock/Folk) 22.11.2013, 19.00 Uhr | ELIJA (Pop) 23.11.2013, 19.00 Uhr | Austropop-3stimmig (Austropop) 28.11.2013, 19.00 Uhr | Harlequin's Glance (Country/Folk) 29.11.2013, 19.00 Uhr | The Cosmophonics (Soul/Funk) 30.11.2013, 19.00 Uhr | Max Shelly & Band (Swing/Blues)

Pressepunsch am 15.11.2013 um 17:00 Uhr

Die Prater Service GmbH lädt am Freitag, 15.11.2013 um 17:00 Uhr zum Pressepunsch!

Treffpunkt:

Austria Trend Hotel, Messestraße 2, 1020 Wien

Akkreditierung bitte unter: presse @ praterservice.at

Veranstaltungsmanagement

Natascha Kornberger

Prater Service GmbH

Tel: +43-1-729 20 00-46, Fax: DW 20

Mobil: +43-676-8 319 82 46

E-Mail:kornberger@praterservice.at

www.praterservice.at

Die Prater Service GmbH, ein Unternehmen der Stadt Wien, ist für die Verwaltung des Standortes Prater verantwortlich. Zukünftig wird sich die Prater Service GmbH vermehrt des Marketings und der Maßnahmen im Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zur Unterstützung der Praterunternehmer und der Standortentwicklung, annehmen. Ziel der Prater Service GmbH ist die Erhöhung des Qualitätsniveaus, die Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie die Steigerung der Attraktivität und der Wirtschaftsleistung des Vergnügungsparks.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Sonja Soukup

presse @ praterservice.at

Tel: 0664 844 38 99