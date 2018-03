Toto: Doppeljackpot - Jetzt geht es um 50.000 Euro

Jackpot weiterhin auch im ersten Rang der Torwette

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal hintereinander ist am Wochenende ein Dreizehner ausgeblieben, und so geht es in der Toto Runde 44A um einen Doppeljackpot. Im Dreizehner Gewinntopf werden dann rund 50.000 Euro liegen.

Beim Zwölfer waren 41 Spielteilnehmer erfolgreich, sie erhalten dafür jeweils rund 240 Euro.

Auch in der Torwette heißt es weiterhin Warten auf fünf richtig getippte Ergebnisse, es heißt also weiterhin Jackpot, und im Topf liegen bereits mehr als 8.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 44A ist am Dienstag um 17.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 43B:

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 32.194,80 - 50.000 Euro warten 41 Zwölfer zu je EUR 237,70 639 Elfer zu je EUR 3,30 3.875 Zehner zu je EUR 1,10 2.618 5er Bonus zu je EUR 0,60

Der richtige Tipp 2 2 2 1 1/ 2 X 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 8.095,60 Torwette 2. Rang: 12 zu je EUR 102,50 Torwette 3. Rang: 180 zu je EUR 4,60 Hattrick: JP zu EUR 103.507,30

Torwette-Resultate: 0:1 0:+ 1:+ 2:1 2:1

