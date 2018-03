UBM launcht mit der Jewellery & Gem Fair die erste Beschaffungsmesse für Juwelen in Europa

Freiburg, Deutschland

Der Markt für Uhren und Schmuck in Europa soll bis 2017 auf 50,8 Milliarden US Dollar wachsen. Aufgrund seiner beständigen Wirtschaftskraft, der zunehmenden positiven Einstellung der Verbraucher gegenüber Luxusmarken und der stetig steigenden Zahl an kaufkräftigen Touristen gilt speziell der deutsche Markt als Lokomotive dieser Entwicklung. Der Markt für Uhren und Schmuck nimmt sowohl an Volumen als auch an Differenzierung zu. Hersteller und Einzelhändler suchen mehr und mehr nach alternativen Materialien und Edelsteinen, um die Nachfrage des Marktes nach Produkten speziell im mittleren Preissegment zu befriedigen. Nicht zuletzt unter dem Eindruck des hohen Goldpreises der letzten Jahre greifen junge Designer vermehrt zu alternativen Materialen wie Titan, Wolfram oder Roségold. Zur Verzierung werden Zirkoniasteine, Süsswasserperlen , Rauchquarz oder Perlmutt eingesetzt. Die Nachfrage nach alternativen Rohmaterialien und Steinen in diesem Segment ist also gross. Der Einkauf spielt folglich neben Design und Marketing eine sehr wichtige Rolle. Für kleine und mittlere Hersteller stellte die Tatsache, dass die grossen Beschaffungsmessen vornehmlich im fernen Osten stattfinden eine häufig geäusserte Wettbewerbs-Hürde dar. Aus diesem Grund wird in Freiburg vom 1. Bis 4. April 2014 mit der Jewellery and Gem Fair Europe (JGFE) nun die erste Beschaffungsmesse für Juwelen in Europa stattfinden. Veranstalter ist UBM Asia, die die Jewellery & Gem Fair Hong Kong bereits erfolgreich veranstalten, gemeinsam mit dem europäischen Schwesterunternehmen UBM Live.

Mit der Jewellery and Gem Fair Europe wird es damit erstmals in Europa eine Messe für innovative und alternative Rohmaterialien im mittleren Preissegment geben. Von Perlen über kolorierte Edelsteine bis hin zu Metallen jeglicher Qualitäts- und Preiskategorie -Designer und Hersteller werden auf der JGFE mit weniger zeitlichem und finanziellem Aufwand sourcen können. Ort und Zeitpunkt wurden vom erfahrenen UBM Team mit Bedacht gewählt, denn sie findet parallel zur Basel World statt. Besucher können so ganz einfach innerhalb von nur 30 Minuten beide Messen erreichen und während eines Tages mit einer Vielzahl an Businesspartnern Kontakte knüpfen. Um diesen einmaligen Mehrwert zu unterstützen wird ein Bus-Shuttle-Service bereitgestellt werden, welcher Besucher aus der Schweiz und vom Hauptbahnhof in Freiburg zum Veranstaltungsort bringen wird.

"Bisher haben bereits mehr als 350 Aussteller aus 25 Ländern und Regionen ihre Teilnahme für die Messe zugesagt. Damit sind wir bereits zu 80 Prozent ausgebucht", erklärt Celine Lau, Director of Jewellery Fairs, UBM Asia. Aussteller unter anderem aus Australien, Österreich, Belgien, China, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Hong Kong, Indien, Israel, Japan, Korea, Polen, Russland, der Schweiz, Thailand oder der Türkei sind auf der Liste zu finden. Zusätzlich wird es auf der JGF Europe zehn Gruppen-Pavillons geben, die besondere Produkte aus Belgien, Kolumbien, Hong Kong, Indien, Israel, Italien, Russland, Türkei, Thailand und der USA ausstellen werden. Ausserdem ist geplant die Messe um einen Pavillon zum Thema Maschinen und Technologie zu erweitern. Für mehr als 6000 erwartete Fachbesucher bietet die Messe eine hoch effektive Plattform, um mit internationalen Verkäufern auf höchstem professionellem Niveau Geschäfte zu tätigen. Fachleute werden auf der JGFE Messe in Frankfurt mehr über die neuesten Design Trends erfahren und entscheidende Entwicklungen auf Juwelen Maschinerie sowie Juwelen Technologien für einzigartiges und aussergewöhnliches Finishing der Produkte in Augenschein nehmen können.

UBM Asia, Organisator höchst professioneller internationaler Juwellen Messen global bietet weltweit Möglichekiten Business im Bereich Juwelen zu ... Die Juwelen Messen von UBM Asia werden von über 100.000 Handelsvertretern besucht und verzeichnen über 9.500 Aussteller rund um den Globus. Die Hong Kong Jewellery & Gem Fair, die im September 2013 statt fand ist mit über 3.500 Austellern und rund 52.00 Besuchern die weltweit führende Juwelens Messe. Die regelmässig im Juni stattfindende Messe ist Asiesn grösste international Mitt-Jahresmesse im Bereich Juwelen. Zudem organisiert UBM Asia Juwelen Messen in Shezhen, Hangzhou und Shanghei in China, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kalkutta und Maibi in Indien, Japan, Istanbul in der Türkei, Singapore, Taiwan, Freiburg in Deutschland und Moskau sowie St. Peterburg in Russland.

