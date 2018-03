Neues Volksblatt: "Kompliziert" von Dietmar LEITNER

Ausgabe vom 28. Oktober 2013

Linz (OTS) - Ab heute - nachdem Jubel bzw. Trauer abgeklungen und die ersten personellen Konsequenzen getroffen worden sind - beginnt in Tschechien die schwierige Phase der vorgezogenen Parlamentswahlen:

nämlich möglichst schnell eine stabile Regierung zu bilden. Die vorgezogenen Parlamentswahlen waren nötig geworden, nachdem die frühere Mitte-Rechts-Regierung von Premier Petr Necas (ODS) wegen einer Korruptions- und Bespitzelungsaffäre gestürzt war. Die tschechischen Wählerinnen und Wähler haben es den Parteien nicht leicht gemacht. Denn das Ergebnis lässt keine "logischen" Koalitionen zu. Interessant am Ergebnis ist vor allem: Die bisherige Mitte-Rechts-Koalition hat derzeit beim Wähler jeglichen Kredit verspielt. Den Tschechen ist eine links-linke Regierung von Sozialdemokraten und Kommunisten entgegen aktueller Umfragen offenbar doch nicht so geheuer. Die euroskeptische Bewegung "Kopf Hoch!" ist trotz Unterstützung durch Ex-Staatschef Klaus im neuen Parlament genauso wenig vertreten wie die Grünen und die linksliberale Partei der Bürgerrechte mit dem Ehrenvorsitzenden Staatspräsident Milos Zeman. Und man kann auch als Milliardär Parlamentswahlen gewinnen. Tschechiens Andrej Babis zeigt, dass es geht. Sein zweiter Platz mit fast 19 Prozent ist dafür eindeutiger Beweis. Anscheinend sind seine Botschaften und Auftritte besser angekommen als die seines Gegenübers in Österreich.

