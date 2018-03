FPÖ Leyroutz: Koalitionsausschuss der Kärntner Regierungsparteien nur Theaterdonner?

Klagenfurt (OTS) - Die ÖVP habe bisher den offensiven SPÖ-Postenschacher mitgetragen. Daher fällt es dem Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, schwer zu glauben, dass ÖVP-Obmann Obernosterer den Machtrausch der Sozialdemokraten im heutigen Koalitionsausschuss ein Ende setzen werde. "Obernosterer hat bisher immer wieder gequengelt, sei es bei Postenbesetzungen mit SPÖ-Parteigängern, oder dem nicht Einhalten wollen des versprochenen Sparkurses. Am Ende war es jedoch bloße Schaumschlägerei, wie auch die Absage des Nulldefizits für das Jahr 2015 zeigt", so Leyroutz. Er vermutet daher, dass auch die heutige Einberufung des Koalitionsausschusses lediglich Theaterdonner ist und nur dazu dient, die eigene Klientel zu beruhigen und den Schein zu wahren.

Obernosterer könne aber heute zeigen, dass er es mit seiner Kritik ernst meint und die mit Brachialgewalt durchgezogene Scheinobjektivierung des SPÖ-Büroleiters zum Kabeg-Chef nicht mitträgt. "Jeder, dem Kärnten am Herzen liegt, kann einem solch grenzenlosen Machtrausch, dem die SPÖ offensichtlich wieder verfallen ist, nur die Stirn bieten", schließt Leyroutz.

