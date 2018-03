VP-Juraczka ad Rot-Grün: Nachrichtensperre zur Mariahilfer Straße ist Zeichen der Hilflosigkeit

Wien (OTS) - "Bereits zwei Wochen nach dem Start der Testphase zur Mariahilfer Straße hat Bürgermeister Häupl die wesentlichsten Probleme benannt: Querungsmöglichkeiten, Route des 13A sowie Radfahrer in der Fußgängerzone. Zwei Monate sind ins Land gezogen und passiert ist genau nichts. Die Anrainer in den Bezirken 6 und 7 werden weiterhin durch Stau und Einbahnzirkus schikaniert, Fußgänger gehen nicht in der Fußgängerzone, weil sie den Radfahrern nicht begegnen wollen und die finale Route des 13A bleibt ein gut gehütetes Geheimnis", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka zur laufenden Diskussion.

Manfred Juraczka: "10% Arbeitslose in Wien, Rekordverschuldung und 133 Mio. Euro Deals mit SP-nahen Unternehmen verkommen zur Nebensächlichkeit, weil alle gebannt darauf warten, wie Bürgermeister Häupl und Vizebürgermeisterin Vassilakou diesen gordischen Knoten lösen. Auf die naheliegendste Idee, nach all dem angerichteten Chaos endlich die Bevölkerung zu befragen, ob sie eine echte Fußgängerzone wollen oder der Status quo vor der Testphase erhalten bleiben soll, kommen sie nicht. Stattdessen gibt es eine Nachrichtensperre und es wird hinter verschlossenen Türen weiter herumgedoktert."

"Wenn in Wien alles still steht, weil eine Stadtregierung an der Verkehrsorganisation einer 1,8 km langen Straße scheitert, welche Existenzberechtigung hat Rot-Grün dann noch", so Juraczka abschließend.

