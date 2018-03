"trend": Frank Hensel kritisiert erneut Wettbewerbsbehörde

Der Rewe-Boss besteht auf Abstimmungen mit Lieferanten bei Aktionen. - Lebensmittel werden noch teurer werden müssen.

Wien (OTS) - Frank Hensel, Chef der Rewe-Gruppe mit den Marken Billa, Merkur oder Adeg, geht in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin "trend" wieder auf Konfrontationskurs mit der Bundeswettbewerbsbehörde: "Die Interpretation des Kartellgesetzes durch die Behörde ist in einigen Bereichen völlig wesensfremd." Etwa, wenn es um Abstimmungen mit Lieferanten vor großen Preisaktionen gehe: "Die Vorstellungen der Behörde gehen da vollkommen an der Realität vorbei. Wir müssen Lieferanten mitteilen können, wann wir eine Aktion machen. Sonst können die uns zu dem Zeitpunkt ja gar nicht beliefern. Die Kuh gibt nicht plötzlich mehr Milch, nur weil wir eine Aktion machen."

Vor wenigen Wochen noch akzeptierte Rewe weitgehend kommentarlos eine verhängte Kartellstrafe von 20,8 Millionen Euro wegen "vertikaler Preisabsprachen", wie es hieß. Hensel dazu im "trend"-Interview: "Wir haben zwar die Strafe akzeptiert, sind aber nicht inhaltlich auf der Gedankenlinie der Bundeswettbewerbsbehörde." Die Alternative wäre eine Konfrontation mit der Behörde gewesen, "die sich über Jahre hinweg zieht". Als positives Zeichen habe Rewe nun "intern einen Leitfaden erstellt, der festlegt, wie unsere Einkäufer mit den Lieferanten in Kontakt treten dürfen, ohne die Wettbewerbsregeln zu verletzen".

Wenn die Preise in den Supermärkten steigen, dann im übrigen nicht wegen mangelnden Wettbewerbs unter den Marktteilnehmern, ist der Konzernboss überzeugt: "Lebensmittel werden sogar noch teurer werden müssen, weil wir eine steigende Nachfrage in den Entwicklungs- und Schwellenländern haben. Zudem wird die Anbaufläche immer geringer. Und drittens: Wir haben auch eine noch nie dagewesene Urbanisierung. Das heißt, weltweit können sich immer weniger Leute selbst versorgen." Außerdem sei alles relativ: "Gemessen an der Arbeitszeit, die ich dafür arbeiten muss, sind Lebensmittel heute so billig wie nie zuvor."

